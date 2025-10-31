Последни новини
Защитата на Благомир Коцев поиска „корупционното дело“ срещу него да бъде прекратено, а той освободен от ареста

31.10.2025

Адвокат Ина Лулчева

След като се запознаха с материалите по т.нар. корупционно дело в Община Варна, адвокатите на кмета Благомир Коцев поискаха то да бъде прекратено, а той – освободен от ареста.

Заедно с още няколко души, Благомир Коцев е обвинен за участие в престъпно сдружение за искане на подкупи. Според Лулчева обаче, разпитаните по делото свидетели не твърдят, че варненският кмет им искал пари, а сочат други обвиняеми по делото.

„Поради което си позволихме да напомним на разследващите един случай, приключил с осъдителна присъда от Върховния съд – срещу така наречения Живко Суджука – Живко Мартинов, ако си спомняте, който беше осъден за изнудване, тъй като е лъгал производител на суджук, че иска суджука за тогава мисля действащ министър-председател или народен представител, а всъщност го е искал за себе си.

Никой не си е позволил да повдигне обвинение на този министър-председател тогава или народен представител за това, че той е искал суджук. Нашият случай е същия като със суджука“, коментира Лулчева.

Вчера Дефкато напомни делото   „Суджукгейт“,   по което  Живко Мартинов,  бивш депутат от ГЕРБ  бе смъкнал 1 тон суджук и 30 кг телешка пастърма от  бизнесмена  Антон Проданов от името на  Бойко Борисов през 2011 г.

Тогавашният главен прокурор Сотир Цацаров обяви, че „нито един суджук не е достигнал до министър-председателя“ и в крайна сметка Мартинов бе осъден за изнудване.

В случая „Коцев“  нито един от свидетелито по това делото  не е  твърдял,  че кмета ме е искал подкуп, а им било казвано, че парите са него.

Четири часа адвокатите на варненския кмет Благомир Коцев бяха в Софийската градска прокуратура по повод  приключилото  разследването срещу него и още четирима души, по което те са обвинение за участие в престъпно сдружение за корупционни престъпления, а не както се твърдеше в  началото  – в организирана престъпна група, което по -тежко наказуемо деяние.  Предявени са  близо 60 тома с доказателства, сред които и такива, събрани със специални разузнавателни средства.

По думите на адвоката му Ина Лулчева те се базират на свидетелски показания, събрани през месец юли и август и няма нито едно доказателство, събрано по-късно, което да е относимо към обвиненията и което да оправдае задържането на Коцев с доводите, които се правеха досега – че предстоят още много действия по разследването.

Очаква се следващата седмица да бъдат предявени материалите по делото и на останалите обвиняеми  – Йордан Кателиев,  Николай Стефанов , бизнесмена Ивайло Маринов, отскоро и  пиаът на Община Варна Антоанета Петрова.  Ако прокуратурата не прекрати делото,   би трябвало  да внесе обвинителен акт в  Софийския градски съд.

СГП  оправда гледането на делото в София с твърдението, че по делото има високопоствано лице – депутат, който и до ден днешен не се е появил, а това подсказва  злоупотреба с процесуални  права от страна на обивението.  За 11 месеца прокуратуата успя да конкретизира единствено, че  неустановеното лице с имунитет, е депутат от 51-вото НС,  без да го назове по име. Това означава, че не е имало причина делото  да бъде изискано от  Варна в София.

Коцев е четири месеца в ареста от 8 юли, като шест съдебни състава досега му удължаваха ареста.

Последният път това стана на 16 октомври,  когато за първи път определението беше постановено с едно особено мнение на съдията от Софийския апелативен съд Андрей Ангелов, според обвинението е силно разколебано и адекватната мярка за Благомир Коцев е подписка.

Един  от аргументите на обвинението,  беше че той е действащ градоначалник, което означавало, че може да повлияе на свидетели.  След предявяване на  разследването,  той няма причана за остава в ареста,  тъй като вече  няма на кого да повлияе.  Пък и прокуратурата вече се е възползвала от свидетелите, повечето от  които са със сериозни икономически и фанансови зависимости.

Лулчева допълни, че ако прокуратурата не предприеме сама инициативата да освободи Благомир Коцев от ареста, това ще бъде поискано от съда.

