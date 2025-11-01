От седмицата: По делото за измама срещу ПетьПетров – Еврото не може да се разбере кой е бандит и кой – магистрат

Андрей Янкулов

Бившата съпруга на Петьо Еврото Любена Павлова свидетелствала пред съда по делото за изчезналите от Специализираната прокуратура огромно количество злато и пари в брой как 5 кг. от това злато били заделени за бившия главен прокурор Гешев, а 1 кг. – за никому неизвестния прокурор „Митко“.

„Странната“ история на това разследване, останало с единствен задочен обвиняем изчезналият Еврото; със заблудените от престъпния му гений прокурори от Специализирана прокуратура, които не знаели какво вършат, когато товарили злато в Г класа по нощите; с първо установения, но после неустановен шофьор на Г класата с бащино и фамилно име, съвпадащи с това на бивш вътрешен министър и настоящ депутат; с променящите се сведения и процесуални качества на Любена – от свидетел на обвиняем и после пак на свидетел; с невъзможността да се установи кой е мистериозният прокурор „Митко“; с крития доклад на Върховна касационна прокуратура още от 2020 г., където се говори подробно за процесуалните безобразия покрай изчезването на златото и парите и задържането на Явор Златанов, останал без бъбрек в ареста, вършени от прокурори от Специализирана прокуратура, воглаве с тогавашния й шеф с малко име Димитър и т.н., и т.н., от АКФ сме разказали в подробна публикация още преди една година. И пак ви я припомням в коментар.

Всъщност историята с гигантските логически и правни абсурди покрай това разследване въобще не е странна, а съвсем закономерна.

Защото тук не се касае за някаква си там организирана престъпна група, която е действала в правосъдието.

Тук се касае за толкова здраво преплитане на криминални и правосъдни структури, че няма как по обичайните правила на едно наказателно разследване, провеждано от същите криминално-правосъдни органи, да се разбере кой е бандит и кой – магистрат.

Основен участник – Любена, последователно твърди участие в тези структури на последните двама главни прокурори. И двамата, като част от един управленски екип в прокуратурата, се правиха, че казус „Осемте джуджета“ не съществува през 2020 г., когато беше публикуван от АКФ. Тогава казусът беше етикетиран като фантасмагории, благодарение на обичайната противодържавна активност на соросите.

После се оказа много значим според самата прокуратура, покрай прегрупирането на върха й отведнъж бившият и бъдещият главен прокурор сами започнаха да се упрекват кой е по-свързан с Джуджетата. Накрая всичко затихна безрезултатно.

Та, как въобще можем да си говорим за правосъдие у нас при това състояние на нещата?

Всички се оказваме в ролята на заблудените от злия гений на Еврото прокурори, ако се правим, че това е възможно.

Бившата съпруга на Петьо Еврото Любена Павлова свидетелствала пред съда по делото за изчезналите от Специализираната прокуратура огромно количество злато и пари в брой как 5 кг. от това злато били заделени за бившия главен прокурор Гешев, а 1 кг. – за никому неизвестния прокурор „Митко“.