КС образува дело по искане на 59 депутати срещу изземването на правомощия на президента в нарушение на Конституцията

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

По искане на депутати от 51-вото Народно събрание Конституционният съд образува дело за обявяване за противоконституционни приетите от Народното събрание промени в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). С тях бе прието председателят на агенцията да се избира от парламента по предложение на Министерския съвет.

Докладчик по делото е съдия Сашо Пенов.

Досега председател се назначаваше с указ на президента. Румен Радев наложи вето върху текстовете, което беше преодоляно от мнозинството в Народното събрание.

При внасяне на жалбата в КС Петър Петров от „Възраждане“ посочи, че законът е противоконституционен, противоречи на разделението на властите, на ролята на президентската институция като балансьор между властите.

Под искането до КС са се подписали общо 59 народни представители. Освен от „Възраждане“ подписи са сложили трима депутати от „Продължаваме промяната“, 13 – от „Алианс за права и свободи“ и парламентарната група на „Величие“, уточни Петър Петров.

Те атакуват измененията в закона за ДАНС, в който се записва, че вместо с указ на президента, назначението ще става с решение на Народното събрание.

Така се нарушава конституционно установеният баланс между трите власти и се пренебрегва Конституцията, което е нарушение на принципа на правовата държава, залегнал в член 4 ал.1, както и принципа за върховенство на Конституцията, залегнал в член 5, ал. 1 от нея, посочват депутатите.

„Конституционно нетърпимо е Народното събрание самоволно да взема решения, които не са в рамките на неговите конституционни

правомощия, казват те и и искат да бъде обявена противокноституционност на промените.

Non sense от конституционна гледна точка е вмешателството на НС в оперативната дейност на Президента, който е обединител на нацията и

който заедно с орган на изпълнителната власт в лицето на Министерски съвет в състояние на споделена компетентност определяха председател на Агенцията.

Посочено е , че промените противоечатт на :

– член 8 от Конституцията на Република България, постановяващ принципа на разделение на властите;

– член 92 ал. 1 от Конституцията на Република България, който постановява принципа, че Президентът е държавен глава, олицетворяващ

единството на нацията;

– член 98, алинея 7 от Конституцията на Република България, който постановява принципа назначаване и освобождава от длъжност и други

държавни служители, определени със закон от Президента;

– член 100 от Конституцията на Република България, който постановява принципа на ръководна роля на Президента по отношение на въпроси,

касаещи националната сигуеност.

Цялото искане на депутатите тук