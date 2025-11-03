Представляващият ВСС Магдалинчев омаловажи позицията на Наказателната колегия на ВКС, че Сарафов е с изтекъл мандат

Share Facebook

Далеч под 20 000 лева на месец получават членовете на съдебния съвет, каза той, без да брои допълнителните плащания

В бюджета за 2026 сме заложили 18% увеличение на възнагражденията. Различен е механизмът за определяне на заплатите на магистратите, съдиите, прокурорите и следователите, след това е различно възнаграждението на тримата големи – председателите на ВКС, ВАС и на главния прокурор и отделно са вече възнагражденията на изборните членове на ВСС“.

Това обясни представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Боян Магдалинчев пред БТВ.

Висшият съдебен съвет е колективен орган и когато трябва да вземат решения, той се събира. Преди това може на по-малки групи да има обсъждания. Във ВСС се реши реакцията на коментара на главния редактор на „168 часа“ Слави Ангелов за заплатите ни да е по-търпима. В първия вариант имало квалификации. Той отказа да се извини.

Той отрече, че има бонуси за близо 70 000 лв. във ВСС. Бонусите през миналата година са били две основни заплати на членовете на кадровия орган.

Иначе Магдалинчев посочи, че далеч под 20 000 лв. са заплатите във ВСС с аргумент, че на всяка една длъжност, възнаграждението е различно. не посочи какво е месечното възнаграждение на член на ВСС.

„И работното облекло (тогите в съдебната система – б.р.) отделно като приходи е предвидено в Закона за съдебната власт. Прави се разлика между възнаграждението и всичко друго, което допълнително се дава. Това нещо го има и в Министерство на отбраната, и в МВР, и за държавния служител“, коментира представляващият ВСС.

Били далеч по-малки, обясни, че за 2024 година бил е взел бонуси в размерите на 2 заплати.

Когато му месечното плащане бе разбито по „пера“ от което се разбра, че с добавките за прослужено време, парите за облекло и с бонусите, всеки член на съвета е вземал по 23 000 лв. на месец за 2024 г., Магдалинчев каза, че това не е заплата.

Коментира, че средствата за предвидени в закона и ги нарече приходи.

Годишно в съдебната система минават около 700 000 дела. Съдиите са 2400, прокурорите – 1700, каза Магдаличнев. Посочи, че се „създава усещане за бавно правосъдие“. Но съдът се съобразявал със свидетели, които понякога не можели да бъдат открити.

За нападението над прокурор Иво Илиев,

Магдалинчев заяви, че отношение е взето от прокурорската и съдийската колегия на ВСС. „Нападението срещу колегата прокурор е удар срещу законността и засягане на независимостта на съдебната власт. Всичко е в процес на разследване – кои са причините за инцидента и дали става въпрос за престъпление, което е насочено, но трябва да се видят и подбудите за извършване на деянието“, обясни представляващият ВСС.

Разговарях с главния прокурор, той е посетил нападнатия бития с чук прокурор Иво Илиев в болницата. Семейството му е поискало да не се шуми по случая, каза Магдалинчев. Посочи, че не знаел Илиев да е имал охрана в миналото. Това е било след убийството на Мартин Божанов-Нотариуса. Отрече изнесеното от съдия Владислава Цариградска, че 1000 съдии са подслушвани.

Точните думи на съдия Царигдска са: „Имa oĸoлo 800 пpoĸypopcĸи пpoвepĸи cпpямo cъдии в пepиoдa oт 1998 г. дoceгa. Toвa ca caмo пpeдвapитeлни пpoвepĸи, a нe paзcлeдвaния. Ho тoвa e пoвoд дa ce cъбepe чyвcтвитeлнa инфopмaция зa вceĸи – oт пpoфecиoнaлния и личния мy живoт. Имa и пoдcлyшвaния c пoмoщтa нa CPC-тa“, ĸoмeнтиpa тя.

.

За мандата Борислав Сарафов

Борислав Сарафов е и. ф главен прокурор. Има 3 решения на отделни съдебни състави, а не общи позиции, каза Магдалинчев по повод решения на ВКС и Софийския апелативен съд, че след 21 юли Сарафов не е главен прокурор, тъй като шестте му месеца като временно изпълняващ длъжността са изтекли.

От думите на Магдалинчев се разбра, че законът за лимитирания престой от 6 месеца на поста функциите не важи за него, защото е в заварено положение. Сарафов щял да е на поста до промяната на закона, заключи той, който за разлика от мнозинството в Съдийската колегия приема позицията на Прокурорската, че законът не се отнаса до случая „Сарафов“. Всъщност само за Сарафов, защото прокурорите продължават да назначават и.ф. ръководители в системата, но те не са от съществено значение за управляващите.

На 2 октомвир 2025 г. Haĸaзaтeлнaтa ĸoлeгия нa BKC зае становището, че пpaвoмoщиятa нa и. ф. глaвeн пpoĸypop ce пpeĸpaтявaт пo cилaтa нa чл. 173, aл. 15 oт ЗCB cлeд изтичaнe нa шecтмeceчния cpoĸ oт влизaнe в cилa нa тaзи paзпopeдбa, пopaди ĸoeтo иcĸaнe зa възoбнoвявaнe нa нaĸaзaтeлнo дeлo, пoдaдeнo oт и. ф. глaвeн пpoĸypop cлeд 21.07.2025 г., нe cъcтaвлявa вaлиднo ceзиpaнe. Така двама върховни съдии по две конкретни искания на Сарафов отказаха възобновяване на дела.

Очевидно за представляващия ВСС съдия Магдалинчев позицията на съдиите от наказателната колегия ВКС няма такава тежест като мнението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който каза, че за него Сарафов е „законен“.