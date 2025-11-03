Величков за изявите на Магдалинчев: Един и.ф. главен прокурор може да изкара цял мандат – без мандат!

Какво работят хората ви, господин Магдалинчев?

Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет, заяви тази сутрин по bTV в прав текст, че Борислав Сарафов е главен прокурор и ще остане такъв, докато Народното събрание не избере нов ВСС, а той не проведе процедура за избор на следващ титуляр на поста.

Това означава не просто още шест месеца “заварено положение”, а още поне три години, тъй като това Народно събрание очевидно не може да избере парламентарна квота за нов ВСС – това коментира в профила си във Фейсбук Велислав Величков, председател на сдружение „Правосъдие за всеки“.

Така един „временно изпълняващ длъжността“ главен прокурор може да изкара цял мандат — без мандат!

Това очевидно не притеснява бившия съдия и утвърден през годините съдебен бюрократ Магдалинчев, който не вижда проблем във факта, че три различни съдебни състава – от Върховния касационен съд и Софийския апелативен съд – вече се произнесоха, че не признават Сарафов за главен прокурор и отказват да бъдат сезирани от него за възобновяване на наказателни производства.

Магдалинчев излъга в ефир, като заяви, че тези решения били „единични случаи“, които не обвързвали други съдебни състави, премълчавайки факта, че има общо становище на Наказателната колегия на ВКС, според което Борислав Сарафов не е действащ и.ф. главен прокурор след 21.07.2025 г. и няма правомощия да сезира наказателните съдилища. Това становище обвързва всички наказателни състави в страната!

По всички други поставени въпроси – за състоянието на съдебната система, за политическия натиск върху нея, за липсата на разследвания срещу прокурори, за които има дадени под клетва показания в съда, че са извършвали престъпления или са замесени в схеми на влияние, за „джуджетата и нотариусите“, както и за липсата на адекватна реакция по случая с пребития с чук прокурор Иво Илиев – Магдалинчев остана глух и ням, препращайки всичко към прокуратурата и прокурорската колегия на ВСС, които очевидно се очаква да разследват самите себе си.

Но „вечният представляващ“ Магдалинчев не видя никакъв опит за политически натиск от страна на лидера на „ДПС – Ново начало“ върху състав на Варненския окръжен съд, отдавайки го на „политическа позиция“.

За сметка на това Съдийската колегия на ВСС, оглавявана именно от него, осъди остро изказвания на политици и адвокати по делата за мерките за неотклонение на Благомир Коцев и Никола Барбутов.

Двоен стандарт? Очевидно да.

В едно изречение какво ни каза представляващият ВСС:

„Всичко си остава същото.“

ВСС с изтекъл мандат отпреди три години ще продължи да действа още няколко. Сарафов, който е вече две години и половина и.ф. главен прокурор без мандат и незаконен след 21 юли, ще остане още неопределено време.

Нищо няма да се проверява и разследва от ВСС, защото си има прокуратура.

Но заплатите и бонусите от по 20 000 лв. са „напълно нормални“, както и бюджетът от 1 милиард лева, от които над 850 милиона за заплати и възнаграждения.

„Хората работят добре.“

Какво работят, господин Магдалинчев?