Величков за изявите на Магдалинчев: Един и.ф. главен прокурор може да изкара цял мандат – без мандат!

De Fakto 03.11.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 574 Прегледа

Defakto.bg

 

Велислав Величков

Какво работят хората ви,  господин Магдалинчев?

 

Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет, заяви тази сутрин по bTV в прав текст, че Борислав Сарафов е главен прокурор и ще остане такъв, докато Народното събрание не избере нов ВСС, а той не проведе процедура за избор на следващ титуляр на поста.

Това означава не просто още шест месеца “заварено положение”, а още поне три години, тъй като това Народно събрание очевидно не може да избере парламентарна квота за нов ВСС – това коментира в профила си във Фейсбук Велислав Величков, председател на сдружение  „Правосъдие за всеки“.

Така един „временно изпълняващ длъжността“ главен прокурор може да изкара цял мандат — без мандат!

Това очевидно не притеснява бившия съдия и утвърден през годините съдебен бюрократ Магдалинчев, който не вижда проблем във факта, че три различни съдебни състава – от Върховния касационен съд и Софийския апелативен съд – вече се произнесоха, че не признават Сарафов за главен прокурор и отказват да бъдат сезирани от него за възобновяване на наказателни производства.

Магдалинчев излъга в ефир, като заяви, че тези решения били „единични случаи“, които не обвързвали други съдебни състави, премълчавайки факта, че има общо становище на Наказателната колегия на ВКС, според което Борислав Сарафов не е действащ и.ф. главен прокурор след 21.07.2025 г. и няма правомощия да сезира наказателните съдилища. Това становище обвързва всички наказателни състави в страната!

По всички други поставени въпроси – за състоянието на съдебната система, за политическия натиск върху нея, за липсата на разследвания срещу прокурори, за които има дадени под клетва показания в съда, че са извършвали престъпления или са замесени в схеми на влияние, за „джуджетата и нотариусите“, както и за липсата на адекватна реакция по случая с пребития с чук прокурор Иво Илиев – Магдалинчев остана глух и ням, препращайки всичко към прокуратурата и прокурорската колегия на ВСС, които очевидно се очаква да разследват самите себе си.

Но „вечният представляващ“ Магдалинчев не видя никакъв опит за политически натиск от страна на лидера на „ДПС – Ново начало“ върху състав на Варненския окръжен съд, отдавайки го на „политическа позиция“.

За сметка на това Съдийската колегия на ВСС, оглавявана именно от него, осъди остро изказвания на политици и адвокати по делата за мерките за неотклонение на Благомир Коцев и Никола Барбутов.

Двоен стандарт? Очевидно да.

В едно изречение какво ни каза представляващият ВСС:

„Всичко си остава същото.“

ВСС с изтекъл мандат отпреди три години ще продължи да действа още няколко. Сарафов, който е вече две години и половина и.ф. главен прокурор без мандат и незаконен след 21 юли, ще остане още неопределено време.

Нищо няма да се проверява и разследва от ВСС, защото си има прокуратура.

Но заплатите и бонусите от по 20 000 лв. са „напълно нормални“, както и бюджетът от 1 милиард лева, от които над 850 милиона за заплати и възнаграждения.

„Хората работят добре.“

Какво работят, господин Магдалинчев?

 

