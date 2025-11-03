Втори съд осъди прокуратурата на обезщетение от 73 000 лева за незаконно обвинение на бившия кмет на Костенец

Бившият кмет на Костенец Радостин Радев, публично задържан преди години за длъжностни престъпления, за втори път осъди прокуратурата за незаконни обвинения.
Софийският апелативен съд заключава, че бившият кмет е претърпял вреди, които са в причинна връзка с “ действия , извършени от държавния орган, а с процесното обвинение е постигнат политически резултат на местните избори в общината“.
Преди седем години спецпрокуратурата отстрани Радев от кметския пост, а после загуби делото срещу него.
Сега се бори и да не се разплаща за това.
Предисторията
Четири месеца преди местните избори през 2019 г. имаше засилената прокурорска активност срещу градоначалниците от опозицията.
По онова време кметът на Костенец Радостин Радев бе с втори мандат на поста, издигнат от БСП, която тогава беше сериозна опозиция на управляващите от ГЕРБ. Според негов съгражданин Радев е щял да спечели още един мандат, ако не му е била организирана „герберската“ акция.
На 17 юни 2019 г. Радев бe зaдъpжaн, а Специализираната прокуратура съобщи, че cpeщy нeгo се вoди paзcлeдвaнe зa „aĸтивeн пoдĸyп“, зaпoчнaлo пo cигнaл нa oбщинcĸи cъвeтниĸ, който твъpдял, чe ĸмeтът мy e oбeщaл пapи зa дa глacyвa пo oпpeдeлeн нaчин нa cecия нa oбщинapитe. Дeйcтвиятa пo paзcлeдвaнeтo бяха извършени cъc cъдeйcтвиeтo нa KΠKOHΠИ и CДBP. Първоначално съдът го задържа под стража, а по-късно измени мярката му за неотклонение в домашен арест.
Година по-късно ( 2020). спецпрокуратурата се отказа от вече широко разгласеното обвинение в подкуп и го обвини за длъжностно присвояване – според коeто той на три път бил получил общо 31 138 лева от касиера на предприятие “Общински гори и земи в горския фонд“ и от касиера на общинската администрация на Костенец.
По започналото наказателно дело, съдилищата обаче установиха, че сумите, които според обвинението Радев бил присвоил са били “служебни аванси“ и са използвани „за обществено полезни дейности, без намерения да бъдат засвоени. „Целите на получаването на сумите не е било прикривано, а за сумите са издадени съответните разходни касови ордери. Ако деецът е имал намерението временно да ползва вещите, респективно паричните средства, с намерение за последващото им възстановяване, не е налице длъжностно присвояване“, записаха в мотивите си две инстанции, потвърдили оправдателната присъда на Радев.
Исковата молба по ЗОДОВ
След като оправдателната му присъда влезе в сила на 03 април 2022 г. Радостин Радев предяви пред СГС иск за неимуществени вреди по ЗОДОВ. Той поиска обезщетение от 150 000 лева от незаконно повдигнато обвинение и опозоряване на достойнството и доброто му име в обществото, както и за прекъсната му политическа кариера. Към момента на предявения иска кметът е регистриран като безработен.
Описва преживяванията си от 2019 г.и 2020 г., когато с три постановления на Специализирана прокуратура, му е повдигнала обвинение за извършено длъжностно престъпление по 201, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 от ИК. Бил отстранен от кметския пост, наложена му била „парична гаранция” от 20 000 лева и забрана да напуска страната, а на 11 май 2020 г., в съда е внесен обвинителен акт по описа на закрития СНС.
В искавота молба е посочено, че повдигнатото обвинението е влошило здравословното му състояние. Тежко преживял отдръпването на съграждани и приятели след повдигнатото му обвинение – в подобни случаи като по учебни хората дават вяра на твърденията на обвинението, което „осъжда“ заподозрените без да е чута думата на съда.
Софийски градски съд уважи претенцията на бившия кмет за неимуществени вреди в разер на 50 000 лв. и имуществени от близо 5000 лева.
Неуместно
ПРБ оспорва присъденото обезщетение като прекомерно пред САС , а срещу оплакването на бившия кмет, че обществената му репутацията е била публично съсипана, изтъква: „Лицата, които са обществено известни, следва да търпят засилен обществен интерес към дейността им именно поради публичния характер на длъжността и ръководните длъжности, които заемат и правото на обществото да бъдат информирани“ (!?)
(Реплика: Според дебелите книжки обвинения се повдигат за извършено престъпление, а когато те са завършили с тотален провал, е шокиращо виновните за пострадалата чест и достойнство на един човек, да изтъкват аргумент, че е трябвало да търпи унижения, защото е бил на висок пост. Освен ако самите обвинения са преднамерени, което е извращение на прокурорската професия.)
Оспорва и присъдените му имуществени вреди за адвокатско възнаграждение като прекомерно завишени, несъответни на казуса и на реално осъществената правна помощ и съдействие. Делото не се отличавало с фактическа и правна сложност и адвокатското възнаграждение следва да е към минималните размери, установени в Наредба №1 на ВАС и съобразени с Решение от 25.01.2024г. по дело С-438/22 на Съда на Европейския съюз.
САС изцяло приема доводите на СГС
След проверка на фактите по случая „Радев“, Софийският апелативен съд установява, че СГС правилно установил и оценила фактите по делото, които отговарят на описаната действителност от Радостин Радев – той е признат за невиновен и оправдан по повдигнатите обвинения, а оправдателната присъдата е влязла в сила на 03 април 2022 г.
Беезспорен е и фактът, че “ Радев след признаването му за невинен, не е възстановен на съответна работа в администрацията на Община Костенец, а към момента на разглежадане на делото е регистран в Бюрото по труда като безработен. Доказва се и твърдението му, че за да внесе определената му парична гаранция в размер на 20 000 лв. той е събирал в заем пари от негови роднини и познати, между които е имало и пенсионери. Отбелязанио е още,че на ищеца е била постановена забрана да напуска страната, както, и че през 2019 г. е бил тстранен от заеманата длъжност – кмет на община Костенец.
Апелативните съдии потвърждават и извода, че случаят е придобил широка медийна известност, което се потвърждава от множество статии за арестите и обвиненията срещу него. Именно във връзка с повдигнатите 3 бр. незаконни обвинения на ищеца са му нанесени и значими репутационни вреди – чрез медиите са били разпространявани публикации, че ищецът Р. е „крадец“, и че „ще влезе в затвора“.
Заради тези публикации е избягвал всякакви социални контакти с колеги и негови съграждани от община Костенец. Заради тези обвинения и публикации Р. е изпитвал срам дори и от съпругата и двете му деца. САС се натъква и
на феномена публичното унижение,
установени от Софийски градски съд – свидетелят Т. разказва, че задържането на Радев е извършено публично пред съгражданите му, а цялата общинска администрация била изведена от стаите и оставена в коридора да наблюдава как довеждат вече задържания кмет с белезници и започва претърсване и обиск в кабинета му.
Публичният линч довел до „тежко състояние“ кмета, който изпитвал срам и възмущение от онова което се случва с него. След това се променил изцяло, физически и психически. Започнал да вдига кръвно, постъпил в болница, затворил се в себе си, не искал да общува с никого.
Според друг свидетел, повдигнато обвинение е приключило политическата кариера на Радостин Радев.
„Показанията на свидетелите са последователни, логични и взаимно допълващи се. Свидетелите са преки очевидци на преживяното от ищеца и доколкото показанията им не се опровергават от останалите, събрани по делото доказателства, съдът възприема изцяло“, приема САС.
Обобщение
Съдът заключава, че бившият кмет е претърпял неимуществени вреди, които са в причинна връзка с „ действия , извършени от държавния орган“.
В настоящия случай наказателното производство е продължило близо две години и девет месеца – от 29.08.2019 г. до 03.04.2022 г., повдигнатото обвинение е било за тежко умишлено престъпление, като в периода на воденото наказателно производство по отношение на ищеца е извършено задържане, наложена му е забрана за напускане на пределите на страната, а случаят е намерил медийна изява, ищецът е бил отстранен от длъжност. Установено е по делото с кредитираните свидетелски показания, че както в периода на досъдебната производство, така и след това, ищецът е изпитвал негативни емоции – притеснения, страх и безпокойство.
САС отчита факта, че обвинението е за тежко умишлено престъпление от общ характер, в качеството му на длъжностно лице, заемащо публична ръководна позиция кмет на Костенец, а именно „длъжностно присвояване“. Отчита и фактът, че обвинението за тежко умишлено престъпление е в областта, в която е професионалната реализация на ищеца, предвид длъжността му – *** на община, за която очакванията и изискванията на обществото за почтенност и спазване на законите са изключително завишени, съответно – назаконното обвинение, има значително по – силно негативно отражение върху неимуществената сфера.
От друга страна той е отстранен от заеманата длъжност и до момента не е възстановен, като към момента на делото пред САС е безработен – регистриран в Бюрото по труда.
В този смисъл процесното обвинение очевидно се е отразило негативно на неговата обществена репутация и политическа кариера, след като е бил демократично преизбран на същия пост, вкл. до 2019г. Заради обвиненията той е отстранен от кметския пост малко преди местните избори, констатира и САС.
От друга страна чрез процесното обвинение е постигнат косвено различен политически резултат на местните избори в общината, изтъкват апелативните съдии.
Размерът на компенсацията
Окончателно въззивният съд констатира, че е налице съвпадение на крайния резултат от изводите на първата и настоящата инстанции по отношение основателността на иска, а по отношение на размера на обезщетението намира, че същият е правилно определен с оглед принципа на справедливост, визиран в чл.52 ЗЗД.
Като отчита, че влошеното здравословно състояние на Радев, две години след оправдаването му е стабилизарано, а продължителността на наказателното производство не е прекомерно, в заключение съдът потвърждава претенцията за неимуществени вреди на Радев в размер на 50 000 лв. и осъжда прокуратурата да му заплати обезщетението, като отхвърля разликата до 100 хил. лв.
Прокуратурата дължи обезщетението заедно със законната лихва върху главницата от 03 април 2022 г. – датата на влизане в сила на оправдателната присъда до окончателното й погасяване. Нейният размер е 23 000 лева или общо прокуратурата дължи 73 000 лева за неимуществени вреди на бившия кмет.
На Радев е присъдена и имуществена вреда за адвокатско възнаграждение от 4 650 лева. То е определено в минималния размер по Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, съразмерно на уважената част от исковете.
Решението на САС може да бъде обжалмано с касационна жалба пред ВКС.