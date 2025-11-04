Пловдивският апелативен съд отмени отстраняването на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер и го върна на работа

Пловдивският апелативен съд отмени определение на Хасковския окръжен съд и остави без уважение искането на Софийска градска прокуратура за „отстраняване от длъжност“ спрямо обвиняемия Мюмюн Искендер – кмет на община Минерални бани.

Според хасковския окръжен съд Искендер можел да въздейства на общинарите и да попречи на производството, ако остане начело на курорта.

АС – Пловдив приема, че от събраните до момента доказателства не може да се направи извод за наличие на достатъчни основания, че служебното положение на обвиняемия ще създаде пречки за обективното, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.

Апелативните съдии намират определението на Хасковския окръжен съд за неправилно, тъй като изводите в него не намират опора в събраните по делото доказателства, включително и в предоставените по време на първоинстанционното производство.

По делото са разпитани множество служители на общинската администрация, в рамките на необходимото технологично време са предоставяни всички изискуеми документи на всички проверяващи, включително на органите на досъдебното производство. Някои от вече приложените по делото документи са изисквани по два пъти.

На Мюмюн Искендер са повдигнати четири обвинения, като три от тях са за периода 2016 г., 2019 г. и 2020 г., те обаче са в доказателствената съвкупност на предходно дело за мярка за неотклонение, разгледано от Пловдивския апелативен съд.

Съдия Христо Крачолов обясни, че първите три обвинения на Искендер засягат деяния от 2016, 2019 и 2020 г. и цялата фактология е била налична още по предишното производство, по което през май Апелативният съд отново отмени отстраняването му от поста. Сега магистратите проследили цялата хронология около последното обвинение, започнало със сигнал от църковното настоятелство от август.

Съдът сочи, че без да се подценяват усилията на органите на досъдебното производство и без да се омаловажават констатациите в доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция, трябва да отбележи, че когато се правят искания за вземане на мярка за процесуална принуда на лица, заемащи публична длъжност, те трябва да бъдат убедителни и да са налице достатъчно доказателства, че служебното положение ще създаде пречка за изясняване на истината.

В случая от материалите по делото е видно, че обвиняемият като кмет на община Минерални бани и ръководената от него общинската администрация, оказват съдействие на разследването. Всичко, което е поискано от разследващите органи е представено в определения срок.

„Не мога да го преосмисля още, напрежението в последните месеци беше изключително сериозно“, коментира на излизане от съдебната зала Мюмюн Искендер.

Той обяви, че утре има сесия на общинския съвет и ще сезира Конституционния съд по всички обжалвания на областния управител на Хасково, защото се опитва да спре работата на общинската администрация.

Определението на апелативния съд е окончателно.