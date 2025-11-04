Последни новини
Home / Законът / „Правосъдие за всеки“ призовава на протест в сряда: Да им покажем, „че жабата не е сварена“!

De Fakto 04.11.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 369 Прегледа

В телевизионно участие представляващият ВСС Боян Магдалинчев само потвърди основанията да се мобилизираме, за да защитим държавата. Съветът с изтекъл мандат и нищожният главен прокурор явно остават за неопределено време. Така Съдебната власт остава в ръцете на един олигарх, който вече открито владее и изпълнителната, без да е получавал мандат за това на избори.

Това посочва „Правосъдие за всеки“ в призива си за протест ва 5 ноември, сряда, от 18 ч. пред Съдебната палата, който традиционно ще завърши с шествие до Орлов мост.

Докато обслужващите тази власт получават материални поощрения, няма пари за увеличение на заплатите на младите медици, на учители и университетски преподаватели.

В призива се казва още: „Насилието и агресията в обществото растат с огромни стъпки, като засегнати вече са пряко децата и младите хора, които трябва да са бъдещето на държавата, но полиция и прокуратура очевидно нямат отговор на това най-опасно явление. И на фона на всичко това Пеевски си строи държава с голямо Д, тоест Диктатура!

Един протест сега няма да свали заложническото правителство, нито ще получим оставката на Сарафов и Славчев в КПК, но ще покажем, че „жабата не е сварена“, че има несъгласни, свободни и гневни хора, че гражданското общество е живо и ще се бори за държавата си, за свободата и демокрацията, за децата и бъдещето си, просто сме длъжни да сме на площадите пред сградите на мафиотската власт!

Свободата трябва да се отстоява, демокрацията да се пази, Правото да се защитава, иначе просто НЯМА ДЪРЖАВА, А МАФИОТСКО СБОРИЩЕ!“

Вижте още ТУК  https://pravosadiezavseki.com/2025/11/02/sarafoff-svoboda-i-spravedlivost/

