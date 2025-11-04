Разследват бившия белгийски еврокомисар с ресор „Правосъдие“ Дидие Рейндерс за пране на 1 милион евро

Share Facebook

Бившият белгийски еврокомисар с ресор „Правосъдие“ Дидие Рейндерс е разследван по съмнения за пране на пари, съобщиха белгийски медии, като се позоваха на изявление на прокуратурата.белгийски партиен лидер и министър Дидие Рейндерс беше обвинен във вторник в пране на пари.

Домът на Рейндерс е бил претърсен вчера, два дни след като той напусна Европейската комисия, съобщи БТА.

Уточнява се, че бившият еврокомисар е бил разпитан в полицията, но не може да бъде задържан, защото е разследван за възможни престъпления в годините, в които е бил в ЕК и в белгийското правителство. Имунитетът, с който е разполагал по това време, следва да се прилага в подобна проверка.

Само Колегиумът на комисарите може да вдигне имунитета на бившия еврокомисар по правосъдието Дидие Рейндерс – така отговори на журналистически въпрос говорителят на Европейската комисия Балаж Уйвари.

Твърди се, че Рейндерс купувал лотарийни билети на стойност от 1 до 100 евро и плащал за тях в брой, а след това прехвърлял стойността на билетите към електронна сметка в националната лотария. От тази сметка заподозреният насочвал сумите към банкова сметка, показва разследването.

По-рано тази година Рейндерс бе разпитан по съмнения за търговия с влияние и незаконно обогатяване с един милион евро.

Рейндерс беше еврокомисар по правосъдието в последните пет години, а преди това бе последователно министър на финансите, външните работи и отбраната след 1999 година. Два пъти Рейндерс бе отхвърлен като кандидат за генерален секретар на Съвета на Европа.

Белгийската прокуратура преди няколко дни възобнови дело за пране на пари срещу руския олигарх Олег Дерипаска, за когото се твърди, че е бил свързан с Рейндерс.

Делото срещу Дерипаска е било прекратено, докато Рейндерс е бил действащ министър.

За година в Белгия се „изпират“ по 16 милиарда евро, сочат данни на Белгийската национална банка, цитирани в местни медии. Миналата година 90 хиляди съмнителни декларации за имуществено състояние са били предадени на финансовите власти за проверка, като 1300 са били насочени към прокуратурата и са засягали произхода на общо 1,5 млрд. евро.

Данните са били представени вчера на заседание на парламентарна комисия, посветено на отговорностите на банките в подобни случаи. Изслушването на представители на най-големите банки в страната е свързано с разследването срещу бившия белгийски еврокомисар по правосъдието и бивш белгийски вицепремиер Дидие Рейндерс.