ОС – Враца след „беседата“ на Пеевски: Свободните интерпретации не са основание за арести, без доказателства

Цялата позиция на Окръжен съд -Враца:

Внушенията на факти, които не съществуват по делото, е настройване на едни обществени групи срещу други в преследване на несправедливи цели

С тревога констатираме, че в последните дни зачестиха медийни коментари относно разгледано в Окръжен съд-Враца искане за вземане на мярка за неотклонение по отношение на обвиняемо лице за причинена по непредпазливост смърт при ПТП, настъпило на 26.10.2025 г. в гр. Козлодуй. Констатираме също, че коментарите не почиват на никаква обективна фактология по случая, а са съсредоточени в това съдиите от Окръжен съд – Враца да бъдат обвинявани във вземането на необосновано решение.

Осъзнавайки чувствителността на обществото към случаите на пътнотранспортните произшествия, държим гражданите и институциите да бъдат обективно информирани за предпоставките, при които е постановен въпросният съдебен акт. Държим да отбележим, че веднага след приключване на делото и с цел запознаване на обществеността със случая, на сайта на Окръжен съд – Враца сме публикували прессъобщение, в което подробно са обяснени мотивите на съдебния състав за постановяване на определението, с което спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция“ в размер на 3000 лева. Освен това, на сайта на Окръжен съд – Враца, своевременно е публикуван и пълният текст на определението на съда и то е общодостъпно.

Тъй като е очевидно, че тази публикация не се е оказала достатъчна, бихме искали в рамките на допустимата информация, която е позволено да се оповестява на този етап, да запознаем обществеността с някои безспорни факти и обстоятелства, обусловили налагането на тази мярка за процесуална принуда.

На първо място, касае се до частно наказателно дело, имащо за предмет внесено от Окръжна прокуратура – Враца искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ на лице, на което разследващите органи са повдигнали обвинение в извършване на транспортно престъпление, при което, по непредпазливост, е причинена смърт на едно лице, с бягство от местопроизшествието.

Както това многократно е разяснявано публично, това е съдебно производство, в рамките на което единствените предпоставки, които съдът изследва, са: от събраните в досъдебното производство доказателства да може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен и да съществува поне една от двете опасности – обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“ се взема само ако съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление, като по този начин осуети нормалния ход на разследването. В това производство съдът нито се произнася категорично по виновността на обвиняемия, нито цели наказването му, а цели единствено обезпечаване на нормалния ход на наказателното производство.

За да извърши преценка каква е необходимата в отделния случай мярка за неотклонение съдът се ръководи единствено от събраните в хода на разследването валидни и годни доказателствени материали.

В случая, към датата на произнасяне на съда, по досъдебното производство са били събрани гласни доказателства и изготвени заключения по две експертизи – съдебномедицинска експертиза относно смъртта на пострадалото лице и техническа експертиза за идентичността на намерените на местопроизшествието части от автомобил с тези, липсващи от автомобила на обвиняемия. Към същата дата химическа експертиза за наличие на алкохол или наркотични вещества в кръвта на обвиняемия не е била изготвена, такова обвинение разследващите не са повдигали на обвиняемото лице и поради това съдът не е можел да приеме, че то е действало под влиянието на такива вещества. Ето защо и твърденията, че се касае до случай на ПТП, предизвикано от пиян шофьор, не отговарят на данните по делото към настоящия момент.

На следващо място, към датата на произнасяне на съда, по досъдебното производство не е имало изготвено заключение по автотехническа експертиза, относно причините за настъпване на пътнотранспортното произшествие. Без такова заключение не би могло да се направи обосновано предположение за това дали и кое правило за движение по пътищата обвиняемият е нарушил.

На този начален етап от разследването (четири дни след настъпване на ПТП) събраните по делото доказателства не подкрепят и тезата на прокуратурата, че обвиняемият е избягал от местопроизшествието и че изобщо е осъзнавал, че е преминал през човешко тяло на пътя. Напротив, опирайки се на конкретните доказателства по делото, решаващият съдебен състав е отчел, че не би могло да се направи обосновано предположение за наличието на квалифициращия признак „бягство от местопроизшествието“. Същевременно, по делото са били събрани несъмнени доказателства, че обвиняемият е оказал пълно съдействие на разследването и доброволно е дал кръв и урина за химическо изследване за употреба на алкохол и наркотици. Липсват данни да е напуснал адреса си, да е направил опит да прикрие автомобила, да заличи следи и увреждания по него или по друг начин да е препятствал разследването.

При изложеното за хода на разследването, за събраните до момента доказателства и за личността и поведението на обвиняемия – млад човек, с чисто съдебно минало, без криминални прояви, с добри характеристични данни, оказал пълно съдействие на разследването, бил е в добри отношения с пострадалия, съдът е приел, че задържането в домашни условия или под стража би било необоснована и излишна репресия. Следва да се посочи, че този извод на съда се подкрепя и от други, установени по досъдебното производство факти и обстоятелства, които на този етап не би могло да бъдат оповестени,за да не попречи това на разследването.

Задържането под стража е най-тежката мярка за неотклонение, която съгласно практиката на Европейския съд по правата на човека, задължителна за българския съд, се прилага по изключение и само при кумулативното наличие на горепосочените предпоставки. Необходимо е да стане ясно, че към датата на произнасянето на Окръжен съд – Враца част от тези предпоставки не са били налице. Разследването в случая е в един много ранен етап, като тепърва предстои да се доказва дали деянието съставлява престъпление по Наказателния кодекс и каква е прецизната му правна квалификация.

Считаме за недопустимо задържането по стража на хора, за които не са налице предвидените за това основания. Обръщаме внимание, че наложената мярка за неотклонение „Парична гаранция“ също има възпиращо действие и би осигурила нормалното протичане на наказателния процес. Уверяваме обществеността, че всяка промяна, свързана с недобросъвестно поведение на обвиняемия – неявяване пред съответния орган, промяна на местоживеенето без надлежно уведомяване и пр., има за последица изменение на мярката му за неотклонение в по-тежка и отнемане на внесената гаранция в полза на държавата.

В чисто човешки план изразяваме пълната си съпричастност към мъката на близките на пострадалия, но професионалните ни задължения не позволяват личните ни емоции да влияят и определят изхода на конкретното съдебно производство, който трябва да е подчинен на събраните доказателства и изискванията на закона към това производство.

Всеки опит да се внушават факти, различни от наличните в делото и от реално случилото се, не цели разкриване на обективната истина за случая, а представлява настройване на едни обществени групи срещу други в преследване на несправедливи цели.