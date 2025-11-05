Пленумът на ВСС поддържа утвърдените параметри по проектобюджета на съдебната власт за 2026 г.

Share Facebook

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие на проведеното днес заседание, че поддържа своето решение, с което е утвърдил параметрите по проекта на бюджет на съдебната власт за 2026 г. и актуализираните бюджетни прогнози за периода 2027 – 2028 г.

Решението е във връзка с писмо от Министерството на финансите от 04.11.2025 г. за съгласуване на Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Пленумът на ВСС обърна внимание, че становището на МС по чл. 2 от законопроекта в частта на разходите е в размер на 815 963,7 хил. евро, а предложения проект на ВСС е за 996 183,7 хил. евро. Това означава намаление със 180 230 хил. евро в частта на разходите на съдебната власт.

В частта на приходите МФ предвижда с 5 113 хил. евро увеличение, което представлява 8,33 % повече собствени приходи на съдебната власт от прогнозата на ВСС. Посочено бе, че заложените за 2026 г. собствени приходи от 132 млн. лв. са неизпълними. Министерството на финансите само частично е приело аргументите на ВСС, като е завишило предвидените средства за капиталови разходи и за персонал.

Планираното увеличение на бюджета на съдебната власт спрямо ЗДБРБ за 2025 г. е в размер на 108 179 хил. евро. Бюджетът на съдебната власт в частта на разходите за настоящата година е в размер на 707 784,7 хил. евро.

С 17 гласа „за“ пленумът подкрепи предложението.

Само Олга Керелска и Атанаска Дишева гласуваха против приходната и разходната част на бюджета. Керелска подчерта, че мотивите й са свързани с увеличения щат на администрацията на ВСС, необосновано увеличение на щата на органите на съдебна власт и завишените прогнозни стойности на обекти, по които работи съветът като възложител.

Боян Магдалинчев каза, че ВСС е защитил бюджета си пред финнасовя министър , а дали той ще бъде приет зависи от това дали Народното събрание ще го приеме в предлаганите параметри.