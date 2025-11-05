Прокурорът от СРП Симеон Съркьов е новият зам. – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София

Последни новини
05.11.2025

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Николай Попов от заеманата длъжност заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София, считано от датата на вземане на решението.  Колегията назначи Симеон Съркьов – прокурор в Софийска районна прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – София, считано от датата на встъпване в длъжност.

Николай Попов е преназначен на длъжност  „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименните списъци на магистратите от апелативните прокуратури,  които  вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури, както и поименен списък на хабилитираните учени по правни науки по съответната материя.

Чрез жребий  прокурорската колегия определи поименния състав на конкурсната комисия. За редовни членове са определени Марин Дишлянов – Апелативна прокуратура – Пловдив, Людмил Куюмджиев и Диляна Дукова – Апелативна прокуратура – София, Иво Петков – Военно-апелативна прокуратура, и Павел Смолички – преподавател в Университета за национално и световно стопанство.

Резервни членове на комисията са Мария Дойчева – Военно-апелативна прокуратура, Антоанета Чакърова – Апелативна прокуратура – Велико Търново и проф. дн Георги Митов – преподавател във Великотърновски университет  „Св. Св. Кирил и Методий“.

Конкурсът за повишаване в длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/24.09.2025 г. (обн. в ДВ бр. 79/26.09.2025 г.).

