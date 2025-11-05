Съдия Андрей Георгиев: Около 35 и 40% от делата в СРС са срещу „Топлофикация-София“ заради сметките за „сградна инсталация“

35-40 процента от всички граждански дела в столичния районен съд са срещу „Топлофикация София“ – това заяви пред бТВ съдия Андрей Георгиев от Софийски районен съд.

Огромното недоволство от сметките за парно и топла вода сега получава нов импулс, след като формулата, по която се съставят фактурите, бе обявена за некоректна от Съда на Е. Проблемът е най-вече в отчитането на дела на всеки абонат в общите части на входа/сградата и изчисляването на т.нар. такса „сградна инсталация“.

Има възможност потребителите на „Топлофикация“ да съдят дружеството и да си върнат частично платени суми заради отпадането на формулата за изчисляване на сградна инсталация.

Във вторник националният омбудсман Велислава Делчева обяви в ефира на bTV, че гражданите имат право да оспорват сметките си. Тя допълни, че заради отпадането на формулата, докато няма нова потребителите трябва да плащат с около 20% по-ниски фактури.

Съдия Георгиев отговори обаче, че ако не се прилага формулата, използваната топлоенергия се разпределя според кубатурата на жилищата в сградата. Той добави, че в практиката си се е натъквал на случаи, когато за един апартамент при различните методи за пресмятане се получават разминавания от 20-30 лв.

Съдията подчерта, че този тип дела са сложни и скъпи: “ „Факт е, че тази формула не е ок и затова вина имат топлофикационните дружества, защото това нещо го каза още през 2020 г. Върховният административен съд. Но това не означава, че сметките за парно не се дължат. Може да претендирате за връщане на пари, ако може да изчислите с точно колко сте ощетени. Това става като си платите на едно вещо лице – инженер топлотехник, който да замери във вашата сграда къде колко топлоенергия се ползва. Това се прави за цял отоплителен сезон и трябва да си го платите вие, а това е скъпо“, уточни съдията.

Още през 2020 г. Върховният административен съд се произнесе, че начинът, по който се изчислява т.нар такса „сградна инсталация, не е добър. „Оспорването на сметките обаче не означава, че те не трябва да се плащат, подчерта съдията.