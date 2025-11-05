Последни новини
Стотици пред Съдебната палата поискаха оставката на Борислав Сарафов, крепен от нелегитимен ВСС

Протестиращи се събраха пред Съдебната палата в София с искане на оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Събитието е организирано от Инициатива „Правосъдие за всеки“ във Фейсбук. В района има засилено полицейско присъствие.

Протестът иска да покаже, че една част от обществото е будна и не е съгласна със случващото се в България и съдебната система. Това се случва на фона на нелегитимен Висш съдебен съвет, каза пред медиите адвокат Емил Георгиев от Инициатива „Правосъдие за всеки„.

Той допълни, че от инициативата поддържат исканията си за разкриване за процедура по избор на нов ВСС, както и приканиха Конституционния съд да се произнесе, че казусът с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е в техните ръце.

Прокурорската колегия държи всички български граждани като заложници на своя инат не желаейки да определи друг за главен прокурор, заяви Георгиев.

С викове  „Оставка“,  „Сарафов, Борисов и Пеевски позор, оставка и затвор“, множеството се отправи към Орлов мост.

Сарафов си е заслужил  обвинителен акт за незаконно  узурпиране на властта в прокуратурата,  заяви Велислав Величков.

