Студен душ за Бойко Борисов от британското посолство: „Санкциите остават в сила.“

„Санкциите остават в сила“ – това се заявява в позиция на британското посолство в България в отговор на днешните изявления на председателя на ГЕРБ и депутат Бойко Борисов, че е разговарял с бившия британски външен министър Дейвид Камерън (2023-2024 г.) за отмяната на санкциите срещу Делян Пеевски.

„Процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Великобритания, не предвижда преговори между правителства.

„Информация относно процедурата за искане на отмяна на санкции, наложени от Обединеното кралство, е публично достъпна на gov.uk. Такова искане не е подавано от името на който и да е български гражданин, включен в списъка със санкции по режима на Обединеното кралство за глобални санкции срещу корупцията“, уточняват от посолството.

Допълват, че всички санкции, въведени от Великобритания, имат „конкретни цели, определени в съответното законодателство и целта на режима за глобални санкции срещу корупцията е да предотвратява и противодейства на сериозни случаи на корупция“.

По рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви през журналисти: „ Аз лично съм преговарял с външния министър, с Дейвид Камерън, когато беше тук, да паднат санкциите по „Магнитски“. Това стана в отговор на въпрос дали Мария Габриел е преговаряла с Великобритания санкционираният за корупция лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски да бъде изваден от списъка.

Борисов заяви, че Пеевски е попаднал „несправедливо“ в списъка „Магнитски“, заяви Борисов.

По-рано бившият председател на „Да, България“ Христо Иванов опроверга твърдения на Бойко Борисов, че съвместно са преговаряли за сваляне на санкциите по закона „Магнитски“ на лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски.

В изявление, публикувано на ФБ страницата на партията, Иванов определя думите на Борисов като „поредната порция интриги, манипулации и откровени неистини“.

„Категорично е невярно, че аз съм оказвал или обещавал съдействие за премахването на американските или британски санкции по отношение на Делян Пеевски. Борисов и Пеевски никога не са имали никакви ограничения, свързани с елементарна човешка почтеност, да злоупотребяват безочливо с бездоказателствени лъжи с цел компрометиране и запушване устата на своите опоненти“, казва Христо Иванов.