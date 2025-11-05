ВСС определи четирима за участие в подбора на трима кандидати за европейски прокурор

Висшият съдебен съвет определи четирима свои представители, които ще участват в подбора на трима кандидати за следващ европейски прокурор на България.

Това са Калина Чапкънова и Гергана Мутафова от Прокурорската колегия и Цветинка Пашкунова и Вероника Имова за Съдийската колегия.

Освен тях, в Комисията ще влязат двама представители на Министерството на правосъдието и един представител на Юридическия факултет на Софийския университет.

Процедурата по подбора включва публично изслушване на допуснатите кандидати, след което министърът на правосъдието Георги Георгиев трябва да внесе трите номинации в Министерския съвет за одобрение.

Наскоро Де факто информира, че следователят Бoйĸo Aтaнacoв от cлeдствения отдел нa CГC e пoиcĸaл oт Hapoднoтo cъбpaниe дa oтзoвe oт BCC Kaлинa Чaпĸънoвa, члeн нa Πpoĸypоpcĸaтa ĸoлeгия за тенденциозно отношение и нарушения на зaĸoнa по дисциплинарно дело срещу него в ycлyгa нa Дeлян Πeeвcĸи, Бoйĸo Бopиcoв и дpyги. ВАС отмени решението на председателствания състав от Чапкънова като незаконосъобразно.

Гергана Мутафова беше член и на комисията за подбор на първия български европейски прокурор през 2019 година. Тогава на правителството с премиер Бойко Борисов бяха предложени Десислава Пиронева, Светлана Шопова и настоящият европрокурор Теодора Георгиева.

От началото на годината Георгиева на практика не изпълнява задълженията си, след като първо беше отстранена от длъжност заради започнала проверка за евентуални нарушения, а впоследствие срещу нея беше образувано и дисциплинарно производство, което все още не е приключило.