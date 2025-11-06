Делегация на българския КС участва в Шестия конгрес на Световната конференция по конституционно правосъдие

Последни новини
06.11.2025

Тридневният форум постави акцент върху предизвикателствата и възможностите пред съдилищата за защита на правата на бъдещите поколения

Делегация на Конституционния съд на Република България участва в Шестия конгрес на Световната конференция по конституционно правосъдие (WCCJ). Събитието, организирано от Конституционния съд на Испания и Венецианската комисия към Съвета на Европа, се проведе от 28 до 30 октомври 2025 г. в Мадрид. Основната тема на тридневния форум беше „Правата на човека на бъдещите поколения“.

Представителите на 88 конституционни съдилища и еквивалентни институции, сред които и Конституционният съд на Република България, представен от председателя Павлина Панова, конституционните съдии проф. Янаки Стоилов и проф. Атанас Семов, както и главния секретар на институцията Валентин Георгиев, поставиха акцент в дискусиите върху предизвикателствата и възможностите пред конституционните съдилища за защита на правата на бъдещите поколения, съобщи пресслужбата на КС.

Сред темите на работните панели бяха „Опазването на природните ресурси и околната среда“, „Съхранението на културното наследство на човечеството“ и „Достъпът до научни знания и нови технологии“.

В програмата беше включена и специална сесия, посветена на независимостта на конституционните съдилища и еквивалентните институции.

Негово Величество кралят на Испания Фелипе VI официално закри Шестия конгрес на Световната конференция по конституционно правосъдие, след като своите заключителни речи изложиха председателят на Венецианската комисия към Съвета на Европа Клер Бази Малори и председателят на Конституционния съд на Испания Кандидо Конде-Пумпидо Турон.

 

