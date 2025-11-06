Георги Георгиев: Талева не се интерeсува от същността на сигнала, а как архивът на Петьо – Еврото се е озовал в БОЕЦ

Специалният прокурор за разследване на главния Даниела Талева е предложила на лидера на БОЕЦ Георги Георгиев да стане защитен свидетел по сигнала му срещу Борислав Сарафов. Това разказа самият Георгиев във Фейсбук, след като вчера беше разпитан по досъдебното производство.

На 31 октомвир стана известно, че ад хок прокурор Талева е oбpaзyвaлa дocъдeбнo пpoизвoдcтвo cpeщy Бopиcлaв Capaфoв зa apxивa нa Πeтъp Πeтpoв – Eвpoтo, а пpeдceдaтeлят нa гpaждaнcĸo сдружение „БOEЦ“ Гeopги Гeopгиeв бе пpизoвaн oфициaлнo дa cвидeтeлcтвa пo oбpaзyвaнoтo дeлo.

Оказва се, че целта на производството, образувано от Талева е по-различна от предполагаемата – от думите на Георгиев се разбира, че спецпрокурорката се стреми да узнае как архивът на Петьо Петров – Еврото се е озовал при БОЕЦ.

„Единственият въпрос, който Талева разследва, е кой ми е източникът и кой ми е дал документите от архива на Петьо Еврото! Не я интересуват данните за извършените от Сарафов престъпления, за заплатите на неговите близки от фирмите свързани с ГЕРБ и ДПС „Елидис“ и „Юнион Ивкони“, нито дума за имотните сделки и придобивки на Сарафов, нито дума за данните за участието на Сарафов във фалита на КТБ! Талева не я интересува това! Интересува я само кой ми е дал документите“, коментира Георгиев. Той стига до извода, че натискът върху нея е огромен и тя е в паника.

В сигнала на БОЕЦ се съдържа информация за корупция и злоупотреба с власт от страна на Сарафов, като са приложени документи, които според сдружението са част от архива на бившия следовател. Документиje бяха разпространени публично от БОЕЦ, които след това ги внесоха при ад хок прокурор Талева – подписани и неподписани прокурорски постановления, СРС-та, документи от ДАНС и МВР, списъци с имена и пари за получаване, лични бележки, фактури, касови бележки. Това е част от документацията в архива на бившия шеф на столичното следствие и сочен за лобист в съдебната власт Петьо Петров-Еврото. Документите бяха предадени на гражданското движение „БОЕЦ“ от източник, по-рано близък до бившия следовател.

„Талева отново НЕ желае да получи от БОЕЦ оригиналните документи от архива на Еврото“, казва още Георгиев и допълва, че тя е предложила на него, близките му и източника му за станат защитени свидетели.

„Прокуратурата на чиито връх незаконно стои Сарафов, ще ме защитава по разследване срещу Сарафов“, коментира той и припомня, че прокуратурата не може да защити и собствените си прокурори, препращайки към случая с опита за убийство на прокурор Иво Илиев.

Георгиев не вярва и че МВР би могло да го защити адекватно.

Той заяви, че през следващите дни БОЕЦ ще предприеме „серия от действия за отстраняване на Талева и назначаване на друг ад хок прокурор“.

„Тя е доказано неспособна и некомпетентна, а според мен и зависима и няма да и позволим да извърши престъпление срещу правосъдието, като отново изпере Сарафов“, казва Георгиев.

По думите му задължителното условие да се гарантира обективно и задълбочено разследване е Сарафов да бъде привлечен като обвиняем и отстранен от поста, за да не може да упражнява натиск, да влияе на свидетели и да укрива и унищожава доказателства, категоричен е Георгиев.