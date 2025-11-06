Зарков: Санкциите „Магнитски“ не подлежат на сваляне чрез лобиране, спорно е и доколко подлежат на сваляне въобще

Бившият правосъден министър Крум Зарков коментира пред БТВ последните полемики около опитите за сваляне на санкции по „Магнитски“ по признаятат на лидера на ГЕРБ Борисов.
По принцип отношенията между Борисов и Пеевски са нещо много странно и аз не се наемам да анаизилизам този сложен танц, каза Зарков и допълни, че споменаването на „Магнитски“ и Пеевски в едно изречение е удар по Пеевски, каквото и да следва след това.
Той напомни, че Делян Пеевски е определен в документите като „олигарх“, свързан със системна корупция и опити за овладяване на институции.
„Борисов вчера сметна за нужно да оправдае собствената си роля в някакъв хипотетичен опит за сваляне на тези санкции. Дали такъв се е състоял, или не, също е съмнително, доколкото всички хора, които бяха споменати вчера от Борисов, от британското правителство, отрекоха и опровергаха думите, поставяйки го в доста неприятна ситуация. Санкциите „Магнитски“ не подлежат на сваляне чрез лобиране. Спорно е доколко подлежат на сваляне въобще. Има процедура, но тя е чрез междуправителствени преговори. Това казва и посолството на Британия вчера. Че има процедури, че те са ясно изписани и че не могат двама човека да седнат просто да си договорят, да извадят, а и да вкарат трети човек“, добави той.
По думите му българската държава „се прави, че санкциите не съществуват“, вместо да поиска и използва наличните данни от партньорите за вътрешни разследвания.
Според него не е нормално политик да лобира за друг политик.
„Все пак Бойко Борисов е най-дълго управлявалият премиер в новата ни история, и има значение с кого е говорил за санкциите“, каза още Зарков.
Зарков оспори трайното оставане на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор. Той поясни, че промените в закона действат занапред, няма никаво заварено положение и на 21 юли Сарафов трябваше да освободи кабинета на главния прокурор.
„Ситуацията е правно и публично неустойчива. ВСС отказва да приложи закона, криейки се зад тълкувания“, коментира Крум Зарков.