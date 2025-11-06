МЕЧ ще сезира САЩ и Великобритания за налагане на санкции по закона „Магнитски“ на Борисов

Лидерът на партия „Морал, единство и чест“ (МЕЧ) Радостин Василев обяви, че ще сезира властите в САЩ и Великобритания с искане за налагане на санкции по закона „Магнитски“ на Бойко Борисов.

Пред журналисти в парламента Василев заяви, че решението идва след последните изявления на Борисов и Делян Пеевски, свързани с управленската „сглобка“. По думите му действията и коментарите на лидера на ГЕРБ не само подкопават вътрешнополитическия ред, но и създават международни скандали.

„Ние нямаме съмнение, че той самият участва в големи корупционни схеми през последните 15 години, но с тези си действия сега нашия международен отдел ще подготви сигнализиране и на английското, и на американското посолство за това, че открито в България лидер на партия си позволява да обяснява как бил разговарял с посланик, кой му бил приятел и кой не му бил приятел“, заяви още лидерът на МЕЧ.

Той допълни, че според правилата на закона „Магнитски“ всеки, който подпомага или възпрепятства лице, вече санкционирано по този закон, може също да бъде обект на санкции.