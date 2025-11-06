Последни новини
Home / Законът / МЕЧ ще сезира САЩ и Великобритания за налагане на санкции по закона „Магнитски“ на Борисов

МЕЧ ще сезира САЩ и Великобритания за налагане на санкции по закона „Магнитски“ на Борисов

De Fakto 06.11.2025 Законът Напишете коментар 155 Прегледа

Defakto.bg

Лидерът на партия „Морал, единство и чест“ (МЕЧ) Радостин Василев обяви, че ще сезира властите в САЩ и Великобритания с искане за налагане на санкции по закона „Магнитски“ на Бойко Борисов.

Пред журналисти в парламента Василев заяви, че решението идва след последните изявления на Борисов и Делян Пеевски, свързани с управленската „сглобка“. По думите му действията и коментарите на лидера на ГЕРБ не само подкопават вътрешнополитическия ред, но и създават международни скандали.

Ние нямаме съмнение, че той самият участва в големи корупционни схеми през последните 15 години, но с тези си действия сега нашия международен отдел ще подготви сигнализиране и на английското, и на американското посолство за това, че открито в България лидер на партия си позволява да обяснява как бил разговарял с посланик, кой му бил приятел и кой не му бил приятел“, заяви  още лидерът на МЕЧ.

Той допълни, че според правилата на закона „Магнитски“ всеки, който подпомага или възпрепятства лице, вече санкционирано по този закон, може също да бъде обект на санкции.

About De Fakto

Проверете също

Зарков: Санкциите „Магнитски“ не подлежат на сваляне чрез лобиране, спорно е и доколко подлежат на сваляне въобще

Има процедура, но тя е чрез междуправителствени преговори Бившият правосъден министър Крум Зарков коментира пред …

ЕК официално спря 215 млн. евро от втория транш по ПВУ на България заради незадоволителна антикорупционна реформа

Европейската комисия официално реши да спре част от втория транш по Плана за възстановяване и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване