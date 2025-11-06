Мнозинството отхвърли светкавично ветото на президента за продажба на активи на „Лукойл“ с одобрение на ДАНС

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев и прие повторно Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите със 125 гласа „за“, 74 „против“ и без въздържали се.

Това стана светкавично след като президентът наложи вчера с добри вето върху законовите промени, с които управляващите поставиха бъдещата продажба на активи на руската компания „Лукойл“ у нас в ръцете на ДАНС.

Приетите отново промени предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл“ в България да става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

В подкрепа на промените гласуваха от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“, един депутат от „Алианс за права и свободи“ (АПС) и трима нечленуващи в група. Против бяха от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Възраждане“, 12 народни представители от АПС и групата на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ). „Величие“ не участваха в гласуването.

Според приетите разпоредби, ДАНС ще извършва предварително проучване и ще предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дружествени дялове и акции от капитала на „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай“ ООД. Изискването се отнася и за сделки с дялове или акции в други юридически лица, включени в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на България или в трети държави, когато са собственост на „Лукойл“ ОАО (Русия) или свързани с него лица. Същото правило ще важи и при сделки с недвижимо имущество, движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.

Разпоредителни сделки, извършени без разрешение на МС, са нищожни, реши парламентът. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

По-рано днес заседанието на парламента беше прекъснато и в почивката се състоя извънредно заседание на Комисията по енергетика, която отхвърли ветото на държавния глава върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите. След това точката беше включена и в дневния ред на пленарното заседание.

По време на кратък дебат в пленарната зала Искра Михайлова („Възраждане“) посочи, че за пореден път в спешен порядък се свиква комисия, която разглежда изключително важни промени в законодателството, и съответно точката влиза като извънредна в дневния ред. Законът, който приемаме днес за втори път, буквално казва, че България не е правова държава. Няма как да приемаме законодателство, което фиксира един субект, независимо дали физически или юридически, каза тя. Нищо няма да решим положително за „Лукойл“ с този закон, напротив отваряме врати за изключителни машинации и просто забравяме, че България е правова държава, коментира Михайлова.

„Този законопроект обслужва нечий личен интерес. Ние от „Възраждане“ подозираме, че това е личният интерес на Делян Пеевски“, добави Михайлова.

Васил Стефанов („Продължаваме промяната – Демократична България“) коментира, че няма как ДАНС да стои над Министерския съвет.

Той коментира развитието на ситуацията около рафинерията и посочи, че кипърската компания „Гънвор“ със седалище в Женева, Швейцария, води преговори за придобиване на „Лукойл Интернешънъл“ – собственик на „Лукойл Нефтохим Бургас“ през други дружества. „Обаче може ли някой от вносителите да ми обясни как ДАНС би спряло сделка за прехвърляне на акции или дялове в Кипър. Аз ще ви кажа – няма как“, заяви Стефанов. Единственото нещо, което ще се случи тук, е новият собственик да подаде декларация за промяна на действителните собственици в Търговския регистър на България по отношение на „Лукойл Нефтохим Бургас“, добави той.