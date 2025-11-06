Последни новини
Правната комисия гласува право на главния прокурор да отменя прекратяване на наказазателни производства

Главният прокурор ще може да отменя прекратяване на наказателно производство при определени случаи. Това прие окончателно парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси с поправките е Наказателно-процесуалния кодекс.

Поправките в Наказателно-процесуалния кодекс, предложени от правителството, въвеждат изрични основания, при които главният прокурор да може да отменя постановления за прекратяване на наказателни производства.

Те предвиждат обвинител номер едно да може да се намесва в няколко случая – при установяване на неистински доказателства, при престъпление от страна на прокурор или разследващ орган, при неизвестни на държавното обвинение обстоятелства или доказателства от съществено значение за делото, или когато има решение на Европейския съд по правата на човека за нарушения в производството.

Промените въвеждат възможност потърпевшите или техни наследници да искат от съда ускоряване на наказателното производство и преди да е повдигнато обвинение, ако е минала повече от една година от образуването на досъдебно производство и няма привлечени обвиняеми.

В Наказателния кодекс се криминализира организирането и управляването на домове за възрастни хора без лиценз –  който организира, ръководи или предоставя социална услуга без лиценз,  изискван по закон, след като е бил глобяван за такова деяние, ще се наказва със затвор до пет години и глоба от 1000 лв. до 5000 лв.

Ако престъпленията са извършени от две или повече лица, с фалшиви документи или с цел имотна облага, наказанията стават по-тежки. Ако юридическо лице се е обогатило от тази дейност, се прие да търпи глоба от 100 000 лв.

Бяха одобрени още наказания за управители на домове, които не спазват стандартите за качество на услугите и по този начин излагат на опасност живота или здравето на възрастните хора.

 

