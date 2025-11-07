НС: Клиентите на мобилните оператори ще могат да прекратяват договорите си без да заплащат неустойка

С част от измененията се осигурява правото на физически лица да прекратяват вече сключени договори за мобилни услуги при промяна в условията им, предварително обявени от страна на мобилните оператори, което да става без неустойки.

На практика потребителят ще може да се откаже при всяка индексация на цената по срочен договор без неустойка. По този начин операторите ще влязат в допълнителен конкурентен режим, коментира Мартин Димитров от „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Правото на прекратяване на договора се упражнява в срок до два месеца след уведомлението, прие парламентът. Първоначално срокът беше до един месец.

Договорът се счита за прекратен от датата, на която уведомлението за прекратяване е получено от предприятието, реши Народното събрание.

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) изпълнява функциите на Координатор за цифровите услуги, записа парламентът. Тя осъществява надзор върху дейността на доставчиците на посреднически услуги. За изпълнение на задълженията си КРС може да изисква информация от доставчици на услуги на информационното общество, които следва писмено да посочат коя част от предоставената информация представлява търговска тайна.