Последни новини
Home / Законът / НС: Клиентите на мобилните оператори ще могат да прекратяват договорите си без да заплащат неустойка

НС: Клиентите на мобилните оператори ще могат да прекратяват договорите си без да заплащат неустойка

De Fakto 07.11.2025 Законът Напишете коментар 245 Прегледа

Defakto.bg

 Депутатите приеха на второ четен промени в Закона за електронните съобщения, чиято цел е да се осигури пълното прилагане на изискванията на Акта за цифровите услуги по европейския регламент относно единния пазар за цифрови услуги, съобщи БТА.

С част от измененията се осигурява правото на физически лица да прекратяват вече сключени договори за мобилни услуги при промяна в условията им, предварително обявени от страна на мобилните оператори, което да става без неустойки.

На практика потребителят ще може да се откаже при всяка индексация на цената по срочен договор без неустойка. По този начин операторите ще влязат в допълнителен конкурентен режим, коментира Мартин Димитров от „Продължаваме промяната-Демократична България“.

Правото на прекратяване на договора се упражнява в срок до два месеца след уведомлението, прие парламентът. Първоначално срокът беше до един месец.

Договорът се счита за прекратен от датата, на която уведомлението за прекратяване е получено от предприятието, реши Народното събрание.

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) изпълнява функциите на Координатор за цифровите услуги, записа парламентът. Тя осъществява надзор върху дейността на доставчиците на посреднически услуги. За изпълнение на задълженията си КРС може да изисква информация от доставчици на услуги на информационното общество, които следва писмено да посочат коя част от предоставената информация представлява търговска тайна.

 

About De Fakto

Проверете също

Приеха светкавично на две четения спорен законопроект за правомощията на особения управител в „Лукойл“

Управляващите  могат да доведат „Лукойл“ до сценария с „Булгартабак“, заяви Румен Радев. Това, което се …

Омбудсманът сезира КС срещу изискването технически преглед да се извършва само при платени глоби

Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на чл. 147, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване