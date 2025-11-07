Приеха светкавично на две четения спорен законопроект за правомощията на особения управител в „Лукойл“

Управляващите могат да доведат „Лукойл“ до сценария с „Булгартабак“, заяви Румен Радев. Това, което се вижда в законопроекта, е скрита пиратска национализация, твърди опозицията

НС одобри на първо четене промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, с които се увеличават правомощията на особения управител на рафинерията „Лукойл“ в България.

Управляващата коалиция днес постигна рекорд по скоростно приемане на закон. За един ден законови поправки са внесени в парламента, без обществено обсъждане, приети от ресорната комисия, след това гласувани на първо четене в пленарна зала и веднага след това предложени за второ, окончателно гласуване.

За гласуваха 130 депутати от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, БСП, ИТН, нечленуващите в парламентарна група и 1 народен представител от АПС. 71 се обявиха против, а 2-ма от ПП-ДБ се въздържаха.

Скоростно законопроектът беше приет и в пленарна зала на две четения, като лидерът ГЕРБ Бойко Борисов каза, че страната копирала и надграждала „немския модел“ със закона и обяви, че мнозинството скоро ще определи кой да е особен управител на активите на „Лукойл“. Той не посочи име, но каза, че ще е човек, „който ще се справи перфектно“.

Управляващите направиха редакционни поправки преди второ гласуването, които не бяха публикувани на сайта на НС, а народните представители ги получиха разпечатани на хартия в зала. Това възмути опозицията, като лидерът на ПП Асен Василев заяви:

„Тези корекции са де факто пренаписване на целия закон. Това е абсолютен правен „чобанизъм“.

С измененията особеният управител получава право да продава активи на компанията, да ги ипотекира и залага. В законопроекта изрично е записано, че неговите актове не подлежат на съдебен и административен контрол .(Само това е достатъчно, за да взири целия закон, а при евенутални продажби, държавата да бъде осъдена на солидни обезщетения!) Предвижда се особеният управител да бъде назначаван от МС.

От датата на назначаването му акционери, съдружници и собственици губят правомощията си по отношение на компанията, които управителят ще може да упражнява в пълен обем.

Разпоредителни сделки с акциите или дяловете в капитала ще се извършват след пазарна оценка, а прехвърлянето ще се счита за извършено, след като правителството одобри купувача.

Въпреки възраженията на опозицията парламентарното мнозинство одобри разглеждането на законопроекта на второ четене още днес.

Според „Възраждане“ това дава възможност текстовете да бъдат атакувани пред КС.

Тази сутрин управляващите внесоха в парламента промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, които се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски управител в „Лукойл“ – България.

Заседаниетоб е свикано извънредно, каза в кулоарите депутатът от ПП-ДБ Радослав Рибарски:

„Новината от снощи, че „Гънвор“ няма да купи рафинерията на „Лукойл“ и според американското правителство е руска марионетка, удари с мокър парцал управляващите. Беше свикана извънредна енергийна комисия, която беше проведена, без да бъдат изчакани всички партии да се появят. Буквално управляващото мнозинство си е свикало комисия, събрало се е преди уречения час и са приели законопроект, който разширява правомощията на особения управител“.

От опозицията обвиниха управляващите, че действат зад гърба им, тъй като законопроектът е внесен половин час преди пленарното заседание, а самото заседание на Енергийната комисия е насрочено така, че опозиционните партии да не могат да присъстват.

Разглежданият законопроект предвижда от датата на назначаване на особения управител акционери, съдружници и собственици да губят правомощията си по отношение на компанията, а управителят ще може да ги упражнява в пълен обем.

Предвижда се още особеният управител да може да се разпорежда или да отчуждава имущество извън рамките на обикновено управление и обичайна търговска дейност след одобрение на правителството. Наскоро приети законови поправки обаче предвиждат преди одобрението на Министерския съвет, да има и положително становище на ДАНС.

Парите от подобни сделки ще се депозират в сметка на Българската банка за развитие, а финансовият министър ще разпределя получената сума съобразно вида и размера на прехвърлените права в срок от 6 месеца от постъпването в сметката.

Настоящият законопроект за изменение и допълнение ще позволи особеният търговски управител реално да продължи абсолютно всички операции на рафинерията и другите обекти на „Лукойл“ в България, така че те да работят и след 21 ноември 2025 г., се посочва в аргументите. Немският модел, който вече реално е получил изключение от санкциите, на практика е инкорпориран в този законопроект, сочат вносителите.

В проектозакона е записано, че акционерите на предприятието ще бъдат напълно лишени от право на глас и на участие във взимането на решенията – включително и ако особеният управител реши да продава акциите им. Това със сигурност го няма в германския закон, на който се позовава Борисов, тъй като в него е записано, че сделка се прави със съгласието на акционерите.

Скандалният проект не е подлаган на никакво обсъждане. В рамките на минути управляващите го внесоха и си го приеха – на извънредно заседание на енергийната комисия и със светкавично гласуване.

Едно е сигурно – скандалът около поредното извънредно законотворчество на четворната коалиция, управлявана от Делян Пеевски, тепърва ще се разраства, казва опозицията.