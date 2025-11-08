Руслан Стефанов: Законът за особения представител на „Лукойл“ крие сериозен риск за България да бъде осъдена в международен арбитраж

Последни новини
Руслан Стефанов

Новоприетият закон за назначаването на особен търговски управител в „Лукойл Нефтохим“ крие сериозен риск за България да бъде осъдена в международен арбитраж от рускатата страна. Това заяви икономистът Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията в предаването „Лице в лице“ по телевизия БТВ, който коментира вчершаните извънредни законодателни промени.

По думите му, законът, макар и вдъхновен от германския модел за реакция при наложени санкции, съдържа значителни пропуски, които биха могли да доведат до съдебни претенции от страна на руската страна.

В закона видяхме само половината от немския модел. 

„Наистина се следва германският модел по отношение на даването на повече правомощия на особения управител, но липсват много важни детайли от немския законопроект, които осигуряват правна сигурност“, посочи Стефанов. Според него германският подход е бил изключително последователен, като всички политически сили са били съгласни с него, а правната рамка е стъпвала на действащ закон от 70-те години на миналия век.

„В нашия закон е написано сравнително общо, че след пазарен анализ може по решение на Министерския съвет да има разпореждане с активите“, добави той и подчерта, че именно тези неясни формулировки пораждат риск от одържавяване.

„Дяволът е в детайлите – така както е разписан законът, има опасност от одържавяване. Това може да доведе до международен арбитраж, какъвто вече е имало в Германия, и при който одържавяване се осъжда лесно,“ коментира още икономистът.

Той посочи, че това може да намали ефективността на санкциите, наложени от американската служба за контрол на задокеанските активи – ОФАК, и в крайна сметка да доведе до изплащане на обезщетения, надвишаващи стойността на самите санкции.

Стефанов призова за по-детайлна регулация, за да се  гарантира спазване на международните норми, както и защита на българския данъкоплатец.
В закона липсва  съдебен контрол за сделките, които особения управител може да сключва : „Това е още една голяма черевна  лапма за съответствието на  промените с международното законодателство“, отбеляза експертът.
„От една страна трябва да осигурим съответствие с американските санкции, но от друга – да гарантираме дългосрочен конкурентен пазар на горива. Липсата на ясно разписани правила може да ни струва скъпо в бъдеще“, предупреди той.

Според него, макар назначаването на особен управител да е правилна стъпка с цел гарантиране на нормални доставки, страната ни трябва да бъде изключително внимателна, за да не се стигне до международно осъждане. „Много по-добре е да има такъв особен управител – доставките ще си останат ритмични. А още по-добре би било да не се стигне до международно осъждане на България, което може да ни струва милиарди,“ подчерта специалистът.

