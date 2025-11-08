Руслан Стефанов: Законът за особения представител на „Лукойл“ крие сериозен риск за България да бъде осъдена в международен арбитраж

Новоприетият закон за назначаването на особен търговски управител в „Лукойл Нефтохим“ крие сериозен риск за България да бъде осъдена в международен арбитраж от рускатата страна. Това заяви икономистът Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията в предаването „Лице в лице“ по телевизия БТВ, който коментира вчершаните извънредни законодателни промени.

По думите му, законът, макар и вдъхновен от германския модел за реакция при наложени санкции, съдържа значителни пропуски, които биха могли да доведат до съдебни претенции от страна на руската страна.

В закона видяхме само половината от немския модел.

„В нашия закон е написано сравнително общо, че след пазарен анализ може по решение на Министерския съвет да има разпореждане с активите“, добави той и подчерта, че именно тези неясни формулировки пораждат риск от одържавяване.

„Дяволът е в детайлите – така както е разписан законът, има опасност от одържавяване. Това може да доведе до международен арбитраж, какъвто вече е имало в Германия, и при който одържавяване се осъжда лесно,“ коментира още икономистът.

Той посочи, че това може да намали ефективността на санкциите, наложени от американската служба за контрол на задокеанските активи – ОФАК, и в крайна сметка да доведе до изплащане на обезщетения, надвишаващи стойността на самите санкции.