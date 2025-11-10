Съдът оправда бившите полицаи, обвинени, че срещу подкуп са ескортирали пиян шофьор

Share Facebook

Софийският градски съд оправда бившите полицаи Георги Малински и Любка Гечева, подсъдими, че срещу подкуп, са ескортирали пиян шофьор, причинил преди три години тежката катастрофа на Околовръстното шосе в София, в която загина френски гражданин, а съпругата му пострада тежко.

За пътния инцидент има отделно дело, в което подсъдим, че е шофирал със 195 км/ч при ограничение от 80 км/ч и след употреба на кокаин и алкохол, е Димитър Любенов. В рамките на разследването срещу него стана ясно, че малко преди катастрофата, той е бил спрян за проверка от Малински и Гечева, а двамата – вместо да го задържат, са го ескортирали до Околовръстното шосе.

Тричленният съдебен състав е оправдал двамата по обвиненията за извършени длъжностни престъпления, а Георги Малински и за получения подкуп от 200 лева.

Предстои да бъдат изготвени мотивите към присъдата, която не е окончателна.

Делото срещу Димитър Любенов, който беше един от основните свидетели срещу Малински и Гечева, все още не е приключило на първа инстанция.