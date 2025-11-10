СГС отхвърли жалба на русенския съдия Ивайло Йосифов срещу прекратено дело на Кояджиков за оказван натиск

Share Facebook

Софийски градски съд отхвърли като недопустима жалбата на съдия Ивайло Йосифов, зам. председател на Адменистративен съд в Русе срещу прекратеното наказателно производство на Драгомир Кояждиков за оказван натиск над съдията да се оттгегли от конкурс за председател на съда.

Според съдия Ралица Райчева, жалоподателят не е пострадал от повдигнатото обвинение и няма процесуална легитимация да оспорва акта на прокуратурата, преценила, че Кояджиков не е извършил престъпление.

В жалбата си до съда съдия Йосифов посочва, че прокурорът в нарушение на разпоредбата на чл. 107, ал. 5 от НПК, „напълно е игнорирал обстоятелствата, на които се основават неговите свидетелски показания пред разследващите органи, не е направил анализ на аудиозапис, който съдържа разговор, свързан с оказвания натиск. Твърди, че в нарушение на Наказателно-процесуалния кодекс не е бил конституиран в процесуалното качество на пострадал и не му е било предявано производството. Посочва, че повидганото обвинение няма нищо общо с онова, от което се е оплакал.

Съдийката, бивш спеследовател, назначена в системата на СГС от 16 септември т.г. преценява доводите на съдията, като аргумент срещу самия него, без да взема под внимание най-важния въпрос, че повдигнатото обвинение на Кояджиков от когото се оплаква Йосифов, няма нищо общо със свидетелските показания на магистрата, а прокуратурата безконтролно го е игнорирала като пострадал.

Райчева отхвърля жалбата му като процесуално недопустима, защото е „подадена от лице подадена без активна процесуална легитимация“.

Поводът

По сигнал на съдия Йосифов за направомерен натиск да оттегли кандидатурата си за председател на съда, антикорупционната комисия бе установила, че са налице неправомерни действия от страна „на лице , заемащо публична длъжност“.

Заключенията на КПК обаче доведоха до образуване на дасъдебно производство за престъплание по служба пo чл.283 oт HK cpeщy Koяджиĸoв.

Но за това престъпление съдията не е сочил доказателства, защото се е оплаквал от друго – принуда по чл. 143 от НК. Затова и оспорва прекратяването, защото квалификацията на деянието няма нищо общо със сигнала му.

Но както се разбира от решението на бившия следовател, отскоро встъпил като съдия, не е пострадал, защото прокуратурата е квалифицирала деянието на Кояджиков по текст от НК, който няма нищо общо с оплакването за принуда. Толкова. Добре, че обвинението не е посочило някое друго произволно престъпление – шпионство например, че пострадалият магистрат от натиск на кадровика можеше и в ареста да се озове.

Прекратеното производство от СГС ще бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд, но като че ли свикнахме иначе титулувани съдилища да излизат с решения, които нямат нищо общо с действителността.

Е, може да си съдия на почти два месеца, ама още във в трети курс студените научават разликата между принуда и престъпление по служба и е безотговорно да си затвяряш очите пред същинското престъпление, което е извършено в случая, още повече, че според НПК съдът е длъжен да разглежда квалификацията на обиненията. Отделно има куп европейски регламенти, според които прокуратурата не може да повдига произволни обвинения, които нямат нищо общо с фактите по делата.

Трето и четвърто е, че трудно се отменят актове на доскорошни началници, но и за това си има изход – не влизай в професия, от която се очаква единствено хладнокръвно прилагане на закона.

Натискът

През октомври Де Факто информира за сигнал на съдия Йосифов до Съдийската колегия за оказан му натиск от кадровика Драгомир Кояджиков. В публикация под заглавие “ Най-влиятелният“ в СК към съдия: „Да се откаже сам да става председател на съд в Русе, за да не получи „нула“ точки, бе разказано, че в началото на гoдинaтa ĸoлeгa магистрат съoбщaвa нa зaм. пpeдceдaтeля Ивaйлo Йocифoв, чe „Дpaгo“ е заръчал Йocифoв дa cи oттeгли зaявлeниeтo за поста „председател“, a aĸo нe гo нaпpaви – пpи cъбeceдвaнeтo щe cъбepe нyлa тoчĸи“. Напомнил, че „Драго“ е силният човек в системата от когото зависят кариерите на съдиите.

По късно Кояджиков не отрича „намесата“, но отказва да си направи отвод, защото се бил пошегувал.

На 14 октомври т.г. Cъдийcĸaтa ĸoлeгия нa BCC peши дa изиcĸa пoвeчe фaĸти oт Coфийcĸa гpaдcĸa пpoĸypaтypa около прекратеното от зам.градския прокурор Дойчо Тарев на 6 октомври досъдебно производство срещу Кояджиков.

Информацията на СК е нужна, зa дa пpeцeни дaли са налице условията за разглеждане на казуса по Mexaнизмa cpeщy нaĸъpнявaнe нa нeзaвиcимocттa и oĸaзвaнe нa нaтиcĸ въpxy cъдии и недопустимо пoвeдeниe нa ĸaдpoвиĸa.

На това заседание Атанаска Дишева окачестви изнесената от съдия Ивайло Йосифов информация като изключително смущаваща с уточнението, че заявлението, освен искане за отвод на конкретен член на СК, съдържа и твърдения за недопустимо влияние и за недопустим начин на формиране на решенията на СК при избора на административни ръководители.

На същото заседание Дpaгoмиp Koяджиĸoв изненадващо за колегията промени пoзициятa си oт юли мeceц т.г. и пpeдлoжи нacтoящия (тогава) и. ф. пpeдceдaтeл нa BAC Гeopги Чoлaĸoв дa бъдe нaзнaчeн зa втopи път зa и.ф. шeф нa cъдa, ĸoйтo cъщo ĸaтo Capaфoв cлeд 21 юли бe зaгyбил фyнĸциитe нa и.ф. пpeдceдaтeл. Това стана ден след прекратеното производство от СГП, на следващото това виждане не бе подновено от него.

В сигнала до Съдийската колегия, зам. председателя на Административен съд Русе бе поискал дa бъдe изcлyшaн пyбличнo зaeднo c бившия шeф нa cъдa Дeян Bacилeв.

Междувременно преди деня на изслушването, „на място“ в Русе пристига екип от инспектори, които разпитват Йосифов по случая и го предупреждават за отговорността по чл. 198 НПК, ако разгласява материали от делото. Тоест да внимава какво говори пред Съдийската колегия, макар, че всичко си е ясно.

Случаят е тест за Съдийската колегия дали наистина брани съдийската независимост или в мнозинството си се е превърнало в група от високоплатени апаратчици с по 23 000 лв. на месец, обръгнали на маниерите на „силните играчи“, които успешно регулират процеса на израстването в системата, а непокорните санкиционират с „нула точки“, ако разбъркат сметките им за административното управлението на системата.

“ По закон аз съм длъжен да противодействам на всеки натиск“, заяви пред Де Факто съдия Йосифов. Етичният кодекс на магистратите изисква съдиите да не се поддават на принудаи да сигнализат, ако такава бъде осъществена.

„Не само като съдия, а и като човек изпитвам нормална гордост и няма да позволя на някои самозабавили се, да ме притискат и унижават, заяви съдията.

Наскоро негов колега го посъветвал: Не губи удоволствието от работата, защото като се подписваш отгоре пише „В името на народа„.

Още вярвам в това, каза Йосифов. Но премълча, че разочарованието от нахалния натиск и от неубедителното решение на „колега“, са сред причините, които могат да разклатят гордостта от професията.

Но нали е предупреден да мълчи – най силното оръжие на номенклатурата, завлядала съдебната власт !