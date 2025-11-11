Въпреки Пеевски: АС – София потвърди гаранцията, наложена от ОС – Враца на младеж, обвинен, че е прегазил човек и избягал

В мотивите си съдът посочи, че няма данни обвиняемият да е избягал от мястото на инцидента, тъй като не е разбрал, че е прегазил лежащ на пътя човек, а е мислил, че е минал през дупка. После се е прибрал вкъщи, паркирал на обичайното място и не е правил опит да скрие щетите по автомобила. Бил е весел и спокоен.

Според магистратите няма опасност обвиняемият да се укрие и да извърши престъпление. Определениет е окончателно.