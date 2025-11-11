Бурна съпротива в Съдийската колегия срещу включване в дневния ред на сигнал за оказван натиск от Драгомир Кояджиков

Предложението на Атанаска Дишева за включаване в дневния ред на Съдийската колегия на позицията на ССБ за бързо и прозрачано установяваен на фактите по сигнала за натиск над съдия Ивайло Йосифов от Русе, се натъкна на бурна съпротива на мнозинството в колегията.

Сигналът на ССБ бе изпратен вчера и докладван от Атанаска Дишева от съдийската колегия, която предложи той да бъде разгледан и обсъден в дневния ред на днешното заседание на съдийската колегия. В него най-голямата съдийска организация в страната настоява спешно да бъде задействан механизма на ВСС в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда.

След дебат, спорове и множество прекъсвания заради липса на кворум съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) отказа да приеме като точка в дневния ред и да разгледа сигнал от Съюза на съдиите в България, в който се настоява за институционлана подкрепа да съдията от Русе.

За натиск от Драгомир Кояджиков още на 9 септември т.г. до Съдийската колегия бе съобщил зам. предеседателят на Административен съд -Русе съдия Ивайло Йосифов, който поиска да бъде публично изслушан. Съдията е едни от двамата кандидати за ръководител на съда. Понегов сигнал антикорупционната комисия бе установила, че са налице неправомерни действия от страна „на лице , заемащо публична длъжност“ и бе образува досъдебно производство, което СГП прекрати.

Ярка следа в днешното заседание остави позицията на Даниела Марчева, според която в позицията на ССБ се правят внушения по случая, „за да бъде уязвен един член на ВСС“ – разбирай Драгомир Кояджиков.

Марчева подкрепи Боян Магдаличев, за който също няма спешност от разглеждане на въпроса, още повече, че СК е поискала данни от СГП за прекратеното производство срещу Кояджиков по разследване на КПК.

В случая е едно абслютно излишно говорене, вмъкна Марчева.

Защитниците на проточване на процедурата в интерес на колегата Кояджиков, не отбелязаха, че поискана информация от СГП на 7 октомври, още не е предоставена, както и че това може да не стане, защото прокуратурата по правило се съобразява само с ПК.

Вероника Имова заяви, че следва да се изчака резултата от развитието на прокурорската преписка и тогава да се премине към решаване на случая, за който алармира съдията, сега не му било времето.

Вие представятели си как се чувства един съдия поискал още преди два месеца защита от Съдийската колегия срешу оказания му натиск да се оттегли от процудурата за избор за председател, а колегията до ден днешен нищо не е направила, не го е и изслушала, попита Олга Керелска. Тя прочете на глас чл. 16 от ЗСВ, че Съдйската колегия е длъжна да пази независимостта на съдиите от натиск.

Случаят на всички ни е ясен, каза Керелска, според която няма убедитилни причини за отлагаве на действията на Съдийската колегия.

В този момент Марчева напусна залата, кворумът падна и Керелска не можа да довърши изказването си.

Галина Захарова, председател на ВКС, по-рано заяви, че има достатъчно данни, за да бъде включен въпроса за обсъжане в дневния ред, даде почивка заради спадналия кворум.

Преди това Атанаска Дишева обясни, че в колегията има достатъчно данни да ткрие процедура по Механизма срещу упражняване на натиск над съдии. Пълното наименование е: Механизъм за действие на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда.

Данни, според изискването на точка четвърта от Механизма, ние имаме, каза тя и посочи, че няма срок от който може да започва запознаване с изнесеното в сигнаба.

Дали са достатъчни твърдяните е факти, ние трябва да установим точно в това производство, добави тя.

И още: „Натискът може да бъде осъществен с влияние, различин изразни форми, без това влияние да осъществя състав на извършено престъпение. Аз не виждам за необходимост от изчакване на въпросното досъдебно производство.

Не приемам, че се създават внушения с това говорене. За някои от вас онова, което ще се случи в рамките на това произнасяне по сигнала, може и да представлява безсмислено говорене, но за мен обаче то не е такова.

Не е такова и за съдия Ивайло Йосифов.

Не е такова и за предстваителите на съдийскатя общност, и за представителите на българското общиство, изтъкна Дишева.

Не всяка форма на натиск е престъпление, но това не означава, че натиск не съществува“, обобщи тя.

Мнозинството на ВСС е напът да запише рекорд по бездушие и безполезност с нежеланието си да изслуша и обсъди бързо сигнала на един съдия срещу натиск от един от високоплатените апаратчиците в съвета, в каквито не успяха да се превърнат само трима- четирима от надмандтния съдебен съет.