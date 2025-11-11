По обвинение за доставка на атракционно влакче, повдигното преди 10 г. съдят бивш кмет на Ловеч

Последни новини
Бившият кмет на Ловеч Минчо Казанджиев

Бившият кмет на Ловеч Минчо Казанджиев се изправя отново пред съда по обвинение в безстопанственост.

Според прокуратурата преди повече от десет години Казанджиев е приел доставка на атракционно влакче, което не е отговаряло на параметрите на офертата на общината. По този начин е проявил безстопанственост при управлението на публични средства, съобщи БНР .

Минчо Казанджиев е кмет на Ловеч периода между 2003 г. и 2015 г. и настоящ общински съветник.

Делото започва през 2018-а година. Две години по-късно Казанджиев е оправдан от закрития вече Специализиран съд. След обжалване процесът е върнат за ново разглеждане заради допуснати процесуални нарушения и в момента се гледа от ловешкия окръжен съд.

Подсъдим също е ръководителят на проекта за доставка Тотка Симеонова. Тя е с две обвинения – безстопанственост и съставяне на официален документ с невярно обстоятелство (приемо-предавателен протокол).

До момента са разпитани свидетели, представени са експертизи, а сега защитата е поискала нова експертиза.

Влакчето, за което са платени над 360 хиляди лева, не се използва заради неподходящи технически характеристик

