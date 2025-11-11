По обвинение за доставка на атракционно влакче, повдигното преди 10 г. съдят бивш кмет на Ловеч

Бившият кмет на Ловеч Минчо Казанджиев се изправя отново пред съда по обвинение в безстопанственост.
Според прокуратурата преди повече от десет години Казанджиев е приел доставка на атракционно влакче, което не е отговаряло на параметрите на офертата на общината. По този начин е проявил безстопанственост при управлението на публични средства, съобщи БНР .
Минчо Казанджиев е кмет на Ловеч периода между 2003 г. и 2015 г. и настоящ общински съветник.
Делото започва през 2018-а година. Две години по-късно Казанджиев е оправдан от закрития вече Специализиран съд. След обжалване процесът е върнат за ново разглеждане заради допуснати процесуални нарушения и в момента се гледа от ловешкия окръжен съд.
Подсъдим също е ръководителят на проекта за доставка Тотка Симеонова. Тя е с две обвинения – безстопанственост и съставяне на официален документ с невярно обстоятелство (приемо-предавателен протокол).
До момента са разпитани свидетели, представени са експертизи, а сега защитата е поискала нова експертиза.
Влакчето, за което са платени над 360 хиляди лева, не се използва заради неподходящи технически характеристик