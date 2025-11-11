САС: ПРБ дължи 75 000 лв. на бившия министър на отбраната Николай Ненчев, оправдан за ремонта на самолетите в Полша

Апелативен съд София потвърди осъждането на прокуратурата от бившия министър на отбранота Николай Ненчев, която трябва да му плати обезщетение от 50 хил. лв. плюс 27 000 лихви за обвинение в длъжностно престъпление, за което е бил оправдан.

Николай Ненчев бе министър на отбраната във втория кабинет на Бойко Борисов (2014-2017). Разследването срещу него започна през 2016 г., когато прокуратурата го обвини за престъпление по служба, тъй като вместо да изпълни договорите за ремонт на самолетите с руския производител, той е сключил друг договор с Полша.

Според обвинението целта му е била да причини вреди за руската компания „РСК МиГ“ за над 48.5 млн. лв., които се явяват пропуснати ползи за нея. Прокуратурата посочваше, че вследствие на това е спаднал „нальотът на пилоти от ВВС на Република България на 33 часа за една година, при установен в НАТО стандарт от 180 летателни часа за година или поне минимум 80 летателни часа за година“. Прокуратурата твърдеше още, че с бездействието си подсъдимият е нанесъл вреда на руската компания за над 48.5 млн. лв.

В началото на юли 2019 г. Софийският градски съд оправда на първа инстанция Ненчев. След произнасянето на решението си, съдия Петър Стоицев заяви, че подсъдимият действително е нарушил интересите на руската самолетостроителна корпорация „МиГ“, но това не било престъпление по НК.

Прокуратурата настояваше за 8-годишна присъда и протестира пред втората инстанция, а година по-късно Софийският апелативен съд също оправда Ненчев.

Компенсацията по ЗОДОВ

След 4- годишно наказателно производство Ненчев потърси обезщетение за вредите от преживените страхове, че ще бъде несправедливо осъден.

Пред СГС той заведе иск за обезщетение от 200 хиляди лева за нанесени морални вреди от воденото срещу него наказателно производство в периода от 16.11.2016 г. до 10.05.2021 г.

Пред АС – София бившият министър обжалва размера на присъденото му от СГС обезщетение в размер на 50 000 лв. и твърди, че заради повдигнатото му обвинение е бил принуден да напусне поста си на министър на отбраната, и според свидетелски показания – от този момент той станал „политически труп“. Смята, че претенцията му е основателна в пълния предявен размер от 200 000 лв.

САС възприема мотивите на СГС, че понесените от ищеца вредоносни последици “ без съмнение са били свързани и със засягане на конституционно признатите субективни права на чест, достойнство и добро име в обществото, настъпили по повод повдигнатото срещу него обвинение“.

Кариерата му не е била съсипана и не е станал „политически труп“

След като се запознават с фактическата обстановака по делото, апелативните съдии отбелязват, че широкото разгласяване на случая е допринесло за уронване на престижа на Ненчев, но не приемат твърденията на ищеца, че вследствие на предприетото срещу него наказателно преследване е станал „политически труп“.

Първоинстанционният съд, правилно е приел за недоказана тезата на ищеца, че именно поради действията на Прокуратурата е била негативно повлияна политическата и професионална кариера на ищеца, изтъква апелативният състав.

Установява се, че ищецът бил започнал отново работа на висок обществен и международен пост – посланик в посолството на Украйна, който заема и „понастоящем“.

Затова не може да се приеме, че кариерата му е съсипана, каквито твърденията е изложил той, сочат апелативните съдии.

„Общественото обсъждането на това по какъв ред е бил назначен като посланик и дали е спазен установения такъв, няма отношение към противоправното поведение на Прокуратурата поради което отговорността на същата не може да се ангажира“, отбелязва съдът.

Отделно от свидетелските показния се установява, че той продължава да е член на БЗНС.

По делото не се установило ищецът да е претърпял значителни здравословни проблеми и върху него не били нанесени необратими и трайни

психически травми, които да определяли по-висок размер на обезщетението. Действително били представени медицински документи,

установяващи проведени от ищеца редица медицински изследвания, но не била доказана причинно-следствена връзка с противоправното поведение на

Прокуратурата, казва още съдът.

САС : Решението на СГС е отлично мотивираноо

Въззивната инстанция споделя мотивите на СГС и по арг. от чл.272 ГПК същите следва да се считат и за мотиви на настоящето решение, посочва САС, като отбелязва, че правилно съдът е достигнал до извода, че ищеца има право да получи обезщетение за претърпените неимуществени вреди в общ размер на сумата от 50 000 лв.

За разликата над посочената сума до пълния претендиран размер от 200 000 лева искът е отхвърлен, като неоснователен.

На Ненчев е присъдена законната лихва, считано от дата на влизане в сила на оправдателната присъда от 10.05.2021 г.Лихвата е съобразена с трайно установената съдебна практика, вкл. и с цитираното от СГС ТР №3/2005 г., т.11 на ОСГК на ВКС.

Тя е в размер на 27 000 лева или общо ПРБ дължи на Ненчев 75 000 лв.

В обобщение съдът обобщава, че „обжалваното решение е изключително добре мотивирано, събраните по делото писмени и гласни доказателства са детайлно обсъдени в тяхната взаимосвързаност, тезата на двете страни е подложена на анализ съобразно така събраните доказателства“ .

В заключение въззивната инстанция приема, че обжалваното решение е правилно и го потвърждава .

Решението може да бъде оспорено с касационна жалба пред ВКС.