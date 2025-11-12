Как да осъдим AI? Първата българска книга за доказването в цифровата ера изследва бъдещето на гражданския процес

Share Facebook

Кой носи отговорност, ако автономен автомобил предизвика инцидент или ако алгоритъм за подбор на персонал ви дискриминира? И как можете да докажете правотата си, когато всички доказателства са в „облака“ или под контрола на голяма технологична компания? Това са въпросите, на които отговаря новата книга „Проблеми на доказването на гражданска отговорност в цифровото пространство на ЕС“ от адв. д-р Димо Господинов.

Монографията е първият задълбочен български анализ на това как новите технологии и регулации на ЕС променят правилата на за доказване в гражданския процес.

Kнигата, издадена от „Сиела“, идва в критичен момент, в който Европейският съюз въвежда мащабни регулации като AI Act и нови директиви за отговорността при вреди от изкуствен интелект. Д-р Господинов анализира как тези промени се отразяват на фундаментални правни принципи като тежестта на доказване и стандарта на доказване. Трудът изследва предизвикателствата пред адвокати, съдии и граждани при събирането и представянето на електронни доказателства и предлага практически поглед върху бъдещето на съдебните спорове в дигиталната ера, като прави сравнения с правните рамки в държавите членки на ЕС.

Авторът, адв. д-р Димо Господинов, е практикуващ адвокат, учен и съдебен активист. Като управляващ съдружник в „Господинов и Генчев“ (GGlaw) и доктор по право на ЕС от Софийския университет, той специализира в областта на информационните технологии, интелектуалната собственост и гражданския процес. Практиката му е допринесла за ключови прецеденти на Върховния касационен съд в областта на електронните доказателства, а като активист е известен с участието си в правния екип, осъдил Столична община за замърсяването на въздуха.

Официалното представяне на книгата ще се състои на 12-ти ноември 2025 г. (сряда) от 18:00 ч. в конферентна зала „Яйцето“ в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В събитието ще вземат участие водещи преподаватели от Юридическия факултет, сред които доц. д-р Христо Христев и гл. ас. д-р Анастас Пунев, както и представители на Висшия адвокатски съвет. Дискусията ще бъде модерирана от адв. Сиянна Лилова и ще търси отговор на въпроса как да гарантираме, че човекът ще остане господар на технологиите, а не техен подчинен.

На място ще може да бъде закупено изданието, а видеозапис от представянето ще бъде публикуван в YouTube канала на автора.