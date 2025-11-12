Към протеста на „Правосъдие за всеки“ за оставката на Борислав Сарафов, се присъединиха и младите лекари

Млади лекари се присъедиха към поредния протест на „Правосъдие за всеки“.

За пореден път граждани в София се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за оставката на изпълняващия функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов.

Протестът под надслов „СарафOFF! Свобода и справедливост!“ е организиран във фейсбук от Инициатива „Правосъдие за всеки“.

„Хората настояват за реформи в съдебната система, за да може обществото да се пребори с корупцията и двойния стандарт в правосъдието“, заяви Велислав Величков.

От „Правосъдие за всеки“ настояват за ефективна съдебна реформа, тъй като според тях прокуратурата стои зад политически мотивирани обвинения.

Според тях Борислав Сарафов остава незаконен главен прокурор за неопределено време и се подготвя неговият избор от депутатите за още седем години.

Според протестиращите цялото ръководство на съдебната власт е без мандат, но назначава скандални магистрати и административни ръководители с дълги мандати.

Критикувани бяха и промените в НПК, с които ускоряването на разследването ще решава прокурор, а не съдът.

За първи път към недоволните се присъединиха и младите лекари и медици, както и членовете на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница, който преди дни подаде колективна оставка.

„Насилието и агресията в обществото растат с огромни стъпки. Засегнати вече са пряко децата и младите хора, които трябва да са бъдещето на държавата, но полиция и прокуратура очевидно нямат отговор на това най-опасно явление“, заявеха протестиращите.

Свободата трябва да се отстоява, демокрацията да се пази, правото да се защитава, иначе просто няма държава, а мафиотско сборище, казват още протестиращите.

Протестът се охранява от полицейски екипи.

Протестиращите пред Съдебната палата направиха традиционното си шествие до Орлов мост.