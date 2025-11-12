Последни новини
Home / Законът / Пореден протест на „Правосъдие за всеки" под мотото САРАФOFF! СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ!

Пореден протест на „Правосъдие за всеки“ под мотото САРАФOFF! СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ!

De Fakto 12.11.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 115 Прегледа

Defakto.bg

Днес сряда  12 ноември от от 18 ч. пред Съдебната палата ще се състои пореден протест, организиран от „Правосъдие за всеки“ срещу  пагубните процеси в съдебната власт и завладяната прокуратура. От ПВ  приканват гражданите да излязат на улицата, защото „насилието и агресията в обществото растат с огромни стъпки“.

В призива се казва:

  • Сарафов остава незаконен главен прокурор за неопределено време и Пеевски подготвя неговият избор от Народното събрание за още седем години!
  • Антон Славчев остава и.ф. председател на КПК и явно Новото начало няма намерение да избира нов състав на Корупционната комисия, дори с риска да се загубят много пари по ПВУ.
  • Конституционният съд продължава да мълчи по най- важното си конституционно дело и така косвено помага за политическото овладяване на Съдебната система.
  • Цялото ръководство на Съдебната власт е без мандат, но назначава скандални магистрати и административни ръководители с дълги мандати! Това не пречи във ВСС да си гласуват един милиард бюджет и още десетки хиляди левове като възнаграждение! Но няма пари за младите лекари и медици и детска болница!

На фона на скандала с проектобюджета на държавата към нас се присъединяват протестът на младите лекари и медици „Бъдеще в България“, както и членовете на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница, който подаде оставка, отбелязват от сдружението.

„ Засегнати вече са пряко децата и младите хора, които трябва да са бъдещето на държавата, но полиция и прокуратура очевидно нямат отговор на това най-опасно явление.  И на фона на всичко това Пеевски си строи държава с голямо Д, тоест Диктатура! Това не можем да позволим!“

Свободата трябва да се отстоява, демокрацията да се пази,  Правото  се защитава, иначе просто НЯМА ДЪРЖАВА, А МАФИОТСКО СБОРИЩЕ!“

Още на уебсайта на „Правосъдие за всеки“ – https://pravosadiezavseki.com/2025/11/09/sarafoff-svoboda-i-spravedlivost-2/

