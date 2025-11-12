Пореден протест на „Правосъдие за всеки“ под мотото САРАФOFF! СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТ!

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Днес сряда 12 ноември от от 18 ч. пред Съдебната палата ще се състои пореден протест, организиран от „Правосъдие за всеки“ срещу пагубните процеси в съдебната власт и завладяната прокуратура. От ПВ приканват гражданите да излязат на улицата, защото „насилието и агресията в обществото растат с огромни стъпки“.

В призива се казва:

Сарафов остава незаконен главен прокурор за неопределено време и Пеевски подготвя неговият избор от Народното събрание за още седем години!

Антон Славчев остава и.ф. председател на КПК и явно Новото начало няма намерение да избира нов състав на Корупционната комисия, дори с риска да се загубят много пари по ПВУ.

Конституционният съд продължава да мълчи по най- важното си конституционно дело и така косвено помага за политическото овладяване на Съдебната система.

Цялото ръководство на Съдебната власт е без мандат, но назначава скандални магистрати и административни ръководители с дълги мандати! Това не пречи във ВСС да си гласуват един милиард бюджет и още десетки хиляди левове като възнаграждение! Но няма пари за младите лекари и медици и детска болница!

На фона на скандала с проектобюджета на държавата към нас се присъединяват протестът на младите лекари и медици „Бъдеще в България“, както и членовете на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница, който подаде оставка, отбелязват от сдружението.

„ Засегнати вече са пряко децата и младите хора, които трябва да са бъдещето на държавата, но полиция и прокуратура очевидно нямат отговор на това най-опасно явление. И на фона на всичко това Пеевски си строи държава с голямо Д, тоест Диктатура! Това не можем да позволим!“

Свободата трябва да се отстоява, демокрацията да се пази, Правото се защитава, иначе просто НЯМА ДЪРЖАВА, А МАФИОТСКО СБОРИЩЕ!“

Още на уебсайта на „Правосъдие за всеки“ – https://pravosadiezavseki.com/2025/11/09/sarafoff-svoboda-i-spravedlivost-2/