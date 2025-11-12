Съдия Цариградска: Представляващият ВСС Боян Магдалинчев изрича неистини, с които злепоставя авторитета на съда

Share Facebook

На 3 ноември т.г. представляващият ВСС Боян Магдалинчев даде интервю пред БТВ , в което една от горещите теми бяха възнагражденията на членовете на съдебния съвет, за коиот той обясни, те получават заплати под 20 000 лв. на месец.

„Средствата за облекло и бонусите са предвидени по закон, това не са възнаграждения“, каза Магдалинчев, макар, че общата сметка показва, че на член на ВСС се полагат по 23 000 лева месечен доход.

Изненадващо предстваляващия ВСС омаловажи позицията на Наказателната колегия на ВКС, че слeд 21 юли Capaфoв нe e глaвeн пpoĸypop, тъй ĸaтo шecттe мeceцa за вpeмeннo изпълнявaщ длъжнocттa ca изтeĸли. Магдалинчев предпочете е позицията на прокурорската колегия, а не на наказателните съдии, чe лимитиpaният пpecтoй oт 6 мeceцa нe вaжи зa Сарафов, зaщoтo e в зaвapeнo пoлoжeниe.

Той отрече изнесеното от съдия Владислава Цариградска, че са подслушвани съдии по искане на прокуратурата и КПКОНПИ.

По този повод пред Де Факто съдия Цариградска опровергава думите на Боян Магдалничев, „като грубо нарушение на чл. 16, ал. 1 от Закона за съдебната власт, задължаващ именно ВСС да гарантира и отстоява независимостта на съдебната власт, чийто основен носител е съдът“.

Ето и целият й коментар:

Тезите на Магдалинчев обслужват личния интерес на фактическия държател на огромната власт на главния прокурор

Посегателствата от страна на прокуратурата срещу съдийската независимост засягат функционирането на демокрацията и застрашават правата на всеки един гражданин, включително в случаи на неправилно упражняване на правомощия от прокуратурата.

В Доклада на Европейската комисия за върховенство на правото в България за 2025 г. са отчетени рисковете за засягане на съдийската независимост от прокуратурата, която е концентрирала разследванията срещу магистрати в малък брой прокурори, които са подчинени на градския прокурор, а той – пряко на главния прокурор.

Изнесените от мен данни за над 150 разрешения за прилагане на специални разузнавателни средства в рамките на четири години (2018 – 2021) са коректни и съответстват както на публичните доклади на НБКСРС, така и на журналистически проучвания, базирани на официални данни, които допълват общата картина с това, че основните заявители са били КПКОНПИ и ДАНС – htps://www.facebook.com/share/177rJzKyaX/?mibextid=wwXIfr

Прокурорските проверки срещу съдии са над 800 бр. и това е видно от официалната информация, която е поискана от Временната комисия за дейността на „Нотариуса“ (писмо с Изх.№ВСС-4415 от 7.03.2024 г.) и е предоставена от самия Борислав Сарафов с придружителни писма с Изх.№I-44/24 от 10.05.2024 г. и от 7.06.2024 г., с които са представени прокурорските постановления по 576 броя преписки на Специализираната прокуратура за периода от 2017 до 2022 година, и 230 броя преписки на Софийска градска прокуратура – 230 броя, или общо 806 прокурорски проверки срещу съдии.

Не е вярно, че Временната комисия за дейността на Мартин Божанов „Нотариуса“ е изготвила доклад за дейността си и това е видно от официалния сайт на ВСС https://vss.justice.bg/page/view/110235

Не отговаря на истината заявеното от г-н Боян Магдалинчев, че при изслушване на изпълняващия функциите била опровергана представената от мен информация. Борислав Сарафов не е изслушван в СК по повод изнесените от мен данни.

Не отговаря на истината заявеното от г-н Магдалинчев, че няма конкретни случаи на злоупотреби от прокуратурата срещу съдии. Множество такива случаи има в материалите, събрани от Временната комисия, които не са анализирани и оповестени, нито пряко засегнатите съдии са уведомени.

Поне три от тях обаче са публично известни и са били поставяни на вниманието на СК – на съдията Светлозар Георгиев от Окръжен съд – Варна, който е бил подложен на тотален контрол (подслушване, наблюдение, проследяване) в личния и служебния си живот за 6 месеца по повод голословен сигнал до ДАНС от прокурор по висящо дело. Известен му е и случаят на съдия Цветко Лазаров от Апелативен съд – София, който също е разследван и контролиран тайно по сигнал на групата на „Нотариуса“.

Третият случай, който е широко отразен и от Вашата медия, е на съдията Мирослав Петров от Софийския районен съд, спрямо когото са били прилагани оперативно издирвателни мероприятия в рамките на образувана срещу него прокурорска проверка, продължила месеци, защото прокурорът Йордан Петров (вече върховен прокурор за заслуги) не одобрява „либералните“ разбирания на съдията при тълкуване на закона.

Затова считам, че множеството неистини, изречени от г-н Боян Магдалинчев по отношение на повдиганите от мен системни проблеми, целят да ме дискредитират.

Заедно с това коментарите му от позицията на представляващ ВСС, с които омаловажава правния ефект на окончателните съдебни актове, с които съдии отказват да разглеждат искания от Борислав Сарафов, тъй като по силата на закона след 21 юли 2025 г. той не може да изпълнява функциите на главен прокурор, уронват авторитета на правосъдието и обслужват личния интерес на фактическия държател на огромната власт на главния прокурор.

Професионалната чест на съдията и правото да изразя мнение по съществени въпроси за правосъдието, ми дават основание да оценя цялостното поведение на г-н Боян Магдалинчев в телевизионния ефир на 3.11.2025 г., като грубо нарушение на чл. 16, ал. 1 от Закона за съдебната власт, задължаващ именно ВСС да гарантира и отстоява независимостта на съдебната власт, чийто основен носител е съдът.