Светкавичната енергийна комисия светкавично отхвърли ветото на президента върху закона за особения управител

De Fakto 12.11.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 143 Прегледа

Депутатите от комисията по енергетика, известна, че светкавично за 28 секунди се запозна, обсъди и одобри законопроекта за особения управител на „Лукойл“, като  му даде  право да продава компанията без съглъсие на  акционерите,  отхвърлиха ветото на президента Радев върху промените в закона.

12 депутати от енергийната комисия подкрепиха промените в  Закона за административното регулиране на икономическите дейности. Трима бяха против.

Промените, записани в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, бяха атакувани заради възможността особеният търговски управител да се разпорежда неограничено с акции и дялове от капитала на засегнатите предприятия. Без  действията му да подлежат на   административен и съдебен контрол.

 От ПП-ДБ призоваха да се поправят текстовете на промените, преди  да влязат в зала.
Правният съветник на президента Иванка Иванова заяви, че ако държавата прибягва до извънредна мярка, трябва да гарантира  права, произтичащи от Конституцията и европейските конвенции.
От партия „Възраждане“ припомниха, че именно американските санкции са поставили страната ни в тази ситуация.  Уточнено беше, че санкциите са на руски компании, а не на българската държава.
„Защо наистина трябва да бързаме, нека рафинерията спре работа, нека няма горива“, с ирония коментира Драгомир Стойнев от БСП – ОЛ“.
 От „ДПС-Ново начало“ изразиха, съжаление, че президентът не е дошъл да защитава ветото, а е изпратил свои представители, които да представят мотивите му.
Депутатие от “ Новото начало“  изглежда нямат памет,  че  при всяко налагане на вето от държавния глава, винаги компетните експерти от правния екип на президентството  мотивират пред депутатите връщането  на закона за ново обсъждане.
В този контекст  защо в  енергийната комисията  не присъстваха лидерите на „ДПС НН“  и на ГЕРБ, които подкрепят  един закон, който и първокурсници от юридическите  факултети не биха написали от уважение към Конституцията  и стандартите на правото.

Във ветото си президентът посочи, че законът  погазва  основни конституционни принципи като правото на защита, принципа за съдебен контрол над актовете на администрацията, неприкосновеността на частната собственост, свободната стопанска инициатива и закрилата на инвестициите, която обхваща стопанската дейност както на българските, така и на чуждестранните граждани и юридически лица. Освен това, законът въвежда положения, които са в разрез с утвърдени международни и европейски правни норми.

И още:  Необосновано и опасно е разширено приложното поле на закона, като след измененията ОТУ може да бъде назначаван в произволен брой предприятия извън критичната инфраструктура на страната.  Разгледани в своята съвкупност, промените в закона от 7 ноември т.г. на практика предвиждат непряко одържавяване на активите на засегнатите предприятия и възможност за тяхното прехвърляне след това към неопределен кръг от трети лица.

По този начин се отваря широко вратата за произвол и злоупотреби. Законовите изменения подкопават върховенството на правото, нанасят репутационни щети на държавата и влошават инвестиционния климат. Те пораждат и висок риск за публичните финанси, тъй като срещу държавата могат да бъдат предявени правни искове с претенции за значими парични обезщетения.

Очевидно  подобни  съображения са сложни за разбираме от  управляващие, които омаяни от мнозинството си, не схващат, че стъпка по  стъпка очертавава  кръга на отговорните лица за регресна отговорностако  държавата бъде осъдена  заради смачканите  норми на международното право, сред които и липсата на адмнистративен и съдебен контрол при действията на разпореждане с активите на Лукойл от особения управител.

Изглежда много вероятно законът за особения управител да се  озове в Конституциониня съд за прочистване на шлаката в него.

