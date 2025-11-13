Реалност: Институционален терор срещу законно избрания кмет на Варна по истанбулски сценарий

Share Facebook

Делото срещу Благо влиза в съда за разглеждане по същество.

При други обстоятелства това щеше да е добра новина, защото обвиненията срещу него са меко казано несъстоятелни. Но това, което се случи днес (вчера) е поредният епизод от институционалния терор срещу законно избрания кмет на нашия град – това написаха варненци в профила на Благоир Коцев, цитирани от ИПВ Дискусионен клуб.

В петък, 7 ноември, защитата на Благо внесе в прокуратурата искане за преразглеждане на мярката му за задържане. Законът казва, че обвинението е длъжно да уведоми съда за това незабавно.

Прокуратурата обаче игнорира искането на защитата и вместо това използва седмицата, за да формулира и внесе в Софийски градски съд обвинителния акт.

Това отменя възможността да се гледа мярката на Благо и проваля шанса той да бъде освободен от ареста в обозримо бъдеще, защото делото вече ще се гледа по същество, тоест влиза на друг етап.

Сега защитата трябва да внесе ново искане за освобождаване на Благо. Което означава още дни, ако не и седмици безсмислено прекарани зад решетките.

Вече цяла България разбра, че събитията около Благо са най-елементарен опит за преврат на законно избрания кмет на Варна по истанбулски сценарий.

Показен арест, свидетели „на каишка“, скалъпени обвинения, непроверени доказателства, тайни свидетели, умишлено бавене на всяка процесуална стъпка, непропорционално задържане. А сега и опит за отстраняване от длъжност, защото не се бил явявал на работа.

Едва ли сценарият за отменяне на избора на варненци може да е по-прозрачен и по-нагъл от това.

Варна е на кръстопът, България на вододел. Ако заговорът срещу Благо успее, с всичките му щрихи на тоталитарната репресия, то окончателно ще трябва да се примирим, че от нас – българите – нищо не зависи.

Че сме само пасивен фотоматериал в безкрайния албум от трофейни снимки под герба.

Варненци обаче са свободни хора. И както винаги остават печално подценени, докато не изпълнят площадите с гнева си и не поискат възмездие за арогантността на управляващите.