СГП внесе обвинителен акт в съда срещу варненския кмет Благомир Коцев, още четирима и без „неизвестния“ депутат

De Fakto 13.11.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 153 Прегледа

Благомир Коцев

Обвинителният акт срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима е внесен съда, съобщи прокуратурата.

Внесеното  обвинение е без неназования народен  предстатител от 51 – НС, заради, който  делото се гледа в София.   За него се съобщава, че той не е е привличан като обвиняем и не му е повдигнато обвинение, защото материалите били отделени в друго досъдебно производство.

Заедно с кмета  на съд отиват общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, пиарът на община Варна Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов. 

Обвиненията са за престъпно сдружение за подкупи и принуда, с които се целяла имотна облага. Изброени са и самите дейния, както и пострадали лица, от които са искани пари в големи размери, твръди прокуратурата.

Заедно с общинския съветник Николай Стефанов варненският кмет има и обвинение за принуда и заплаха срещу основния прокурорски свидетел – бизнес дамата Пламенка Димитрова.

Отделно Коцев има и самостоятелно обвинение за принуда спрямо бивша служителка от община Варна, която е уволнил за несправяне с работа.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисията за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП, заради участието в престъпния сговор на неустановено лице с имунитет – депутат от 51- то Народно събрание.

Нищо не се съобщава за натиска,  оказан от шефа на КПК Антон Славчев над бившия зам. кмет на Варна Диан Иванов.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от Софийския градски съд.

Всички обвиняеми без Коцев са на свобода.   За последните четири месеца шест съдебни състава удължаважа задържането му.

Последното заседание на САС завърши  с  особено мнение на съдия Андрей Ангелов , според когото следващите състави по мярката за неотколение не трябва да си затварят очите пред злоупотребата с процесуални  права  на прокуратута при използането на служебното положение на  „неизвестния “ депутат, за да бъде прехвъррено  по подсъдност делото в Софийски градски съд.

Освен това съдията обърна внимание на липсата на проверка за икономическата зинтересованост на свидетелката Пламенка  Димитрова, печелила преди Коцев всички обществени поръчки при бившия кмет от ГЕРБ Иван Портних.

От всички посочени свидетели  нито един не твърди, че Благомир Коцев му е иска подкуп.

От вчера Коцев управлява Варна от ареста в Националната следствена служба.

