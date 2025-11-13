ВАС отмени отменения избор на нов генерален директор на БНТ

Върховният административен съд отмени Определение №1646 от 18.09.2025 г. по административно дело №1011/2025 г. на Административен съд
София – област (АССО), свързано с процедурата за избор на генерален директор на Българската национална телевизия, съобщиха от съда.
Със същото определение върховните съдии връщат делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Административно дело № 10828 от 2025 г. е образувано пред ВАС по частна жалба на Съвета за електронни медии (СЕМ) срещу определението, с
което АССО е спрял производството до произнасяне на ВАС по частна жалба с вх. № 5379 от 02.09.2025 г. на АССО. Делото пред първоинстанционния съд е образувано по молба на И. В. от 28.08.2025 г.
Съдиите приемат, че определението е неправилно, тъй като не е изяснен предметът на делото. При това положение няма как да бъде
извършена преценка за законосъобразността на направения от АССО извод, че произнасянето на ВАС по подадена частна жалба срещу Определение № 1105 от 26.08.2025 г. по адм. дело № 863/2025 г. на АССО е преюдициално за него.
В определението си първоинстанционният съд не е посочил и правната разпоредба, въз основа на която е счел, че е налице основание за спиране на
производството по делото.
В разпоредбата на чл. 154а, ал. 1, т. 4 АПК, регламентираща основанията за спиране, която вероятно е имал предвид АССО, като основание за спиране, е посочено наличието на друго административно или съдебно производство, което има значение за правилното решаване на спора.
В случая съдът не е приел, че производството по адм. дело № 863/2025 г. на АССО е преюдициално за настоящето. Счел е за преюдициално единствено произнасянето на ВАС по подадена частна жалба, но не и приключването на цялото съдебно производство.
За пълнота следва да се посочи, че с Определение №10569 от 29.10.2025 г. по адм. дело №9146/2025 г. е налице произнасяне на ВАС по жалбата срещу
Определение № 1105 от 26.08.2025 г. по адм. дело № 863/2025 г. на АССО.
С определението на ВАС това на АССО е отменено и делото е върнато на съда за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението на ВАС по административно дело № 10828 от 2025 г. е окончателно.
СЕМ протестира срещу блокирания избор на нов генерален директор на БНТ
Административният съд в София – област спира за пореден път Съвета за електронни медии да осъществи законовите си правомощия за избор на генерален директор на Българската национална телевизия – това казва в позиция медийният регулатор малко преди решеинето на ВАС.
В позицията се сочи, че в рамките на по-малко от три месеца Административният съд в София – област смени три пъти тълкуването си относно правния характер на решението на СЕМ за откриване на нова процедура за избор на нов генерален директор на БНТ.
Съветът определя това не само за неправилно, но и опасно, както и за груба намеса в дейността му.
Медийният регулатор счита, че подобни противоречиви тълкувания целят изцяло обслужването на интересите на сега заемащия длъжността генерален директор Емил Кошлуков, който повече от цял втори мандат заема тази длъжност чрез „шиканиране на процеса от него“ и от другия жалбоподател Сашо Йовков.
СЕМ счита, че тези жалби са спекулативни и недопустими и че съдът е следвало изцяло да ги отхвърли в съответствие с досегашната си практика. Вместо това той приел, че „именно от факта, че в предходната процедура Кошлуков и Йовков са били участници и съществува хипотетична възможност прекратяването на този конкурс да бъде отменено, за тях произтича правен интерес от оспорване на решението на СЕМ да открие нова процедура за избор на генерален директор на БНТ“.
На това основание съдът отново спря процедурата и така правомощията на СЕМ практически са иззети от съда, се посочва още в позицията.
Според Закона за радиото и телевизията Кошлуков ще ръководи обществената телевизия, докато не бъде избран нов генерален директор.