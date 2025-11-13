ВАС отмени отменения избор на нов генерален директор на БНТ

Share Facebook

Върховният административен съд отмени Определение №1646 от 18.09.2025 г. по административно дело №1011/2025 г. на Административен съд

София – област (АССО), свързано с процедурата за избор на генерален директор на Българската национална телевизия, съобщиха от съда.

Със същото определение върховните съдии връщат делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Административно дело № 10828 от 2025 г. е образувано пред ВАС по частна жалба на Съвета за електронни медии (СЕМ) срещу определението, с

което АССО е спрял производството до произнасяне на ВАС по частна жалба с вх. № 5379 от 02.09.2025 г. на АССО. Делото пред първоинстанционния съд е образувано по молба на И. В. от 28.08.2025 г.

Съдиите приемат, че определението е неправилно, тъй като не е изяснен предметът на делото. При това положение няма как да бъде

извършена преценка за законосъобразността на направения от АССО извод, че произнасянето на ВАС по подадена частна жалба срещу Определение № 1105 от 26.08.2025 г. по адм. дело № 863/2025 г. на АССО е преюдициално за него.

В определението си първоинстанционният съд не е посочил и правната разпоредба, въз основа на която е счел, че е налице основание за спиране на

производството по делото.

В разпоредбата на чл. 154а, ал. 1, т. 4 АПК, регламентираща основанията за спиране, която вероятно е имал предвид АССО, като основание за спиране, е посочено наличието на друго административно или съдебно производство, което има значение за правилното решаване на спора.

В случая съдът не е приел, че производството по адм. дело № 863/2025 г. на АССО е преюдициално за настоящето. Счел е за преюдициално единствено произнасянето на ВАС по подадена частна жалба, но не и приключването на цялото съдебно производство.

За пълнота следва да се посочи, че с Определение №10569 от 29.10.2025 г. по адм. дело №9146/2025 г. е налице произнасяне на ВАС по жалбата срещу

Определение № 1105 от 26.08.2025 г. по адм. дело № 863/2025 г. на АССО.

С определението на ВАС това на АССО е отменено и делото е върнато на съда за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението на ВАС по административно дело № 10828 от 2025 г. е окончателно.

СЕМ протестира срещу блокирания избор на нов генерален директор на БНТ Административният съд в София – област спира за пореден път Съвета за електронни медии да осъществи законовите си правомощия за избор на генерален директор на Българската национална телевизия – това казва в позиция медийният регулатор малко преди решеинето на ВАС. В позицията се сочи, че в рамките на по-малко от три месеца Административният съд в София – област смени три пъти тълкуването си относно правния характер на решението на СЕМ за откриване на нова процедура за избор на нов генерален директор на БНТ.