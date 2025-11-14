Правителството назначи шефа на НАП Румен Спецов за особен управител на фирмите на „Лукойл“

Share Facebook

Директорът на НАП Румен Спецов е назначен за особен търговски управител на четирите фирми на „Лукойл“ в България. Правителственото решение е прието неприсъствено, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

По-рано вече бившият шеф на НАП бе предложен от правителството, съобщи министърът на икономиката Петър Дилов, след заседанието на Съвета по сигурността, свикан извънредно днес от премиера Росен Желязков.

„В съответствие с разпоредбите от глава 4 от закона и на основание на становище на Съвета по сигурността към МС, предложих кандидатура за особен управите на „Лукойл Нефтохим Бургас“, зяви Дилов.

„Номинираният от мен г-н Румен Спецов отговаря на всички законови изисквания“, заяви икономическият министър Петър Дилов и добави:

„С оглед на това, аз считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху лицето, опериращо критичната инфраструктура. Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България – приходната (НАП). Управлява я при много различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм, политическа безпристрастност и мениджърски умения. Той е неутрален спрямо местни и международни участници в конкурентния бизнес с нефт и нефтени продукти. Притежава експертиза по отношение на същите от дългогодишната му контролна и надзорна дейност. За нас също така беше изключително важно, че той се ползва с доверието на нашите международни партньори“,

Решението е обсъдено на Съвета за сигурност към Министерския съвет, което беше свикано от премиера Росен Желязков, а целта – да се намери изход от ситуацията след обявените от САЩ санкции срещу компанията, които трябва да влязат в сила от 21 ноември.