СЕС осъди България за невъзстановена държавна помощ при евтини заменки на горски имоти в периода 2007 – 2009 г.

След осъждането от Съда на ЕС, държавата предстои да плаща еднократни и периодични глоби, докато не възстанови реалната цена на имоти

България не е изпълнила задълженията си да възстанови средствата от непозволена държавна помощ при заменките на държавни горски земи с частни имоти в периода 2007 – 2009 г. и така е нарушила както решение 2015/456 на Европейската комисия от 5 септември 2014 година, така и условията на ДФЕС.

Това реши Съдът на ЕС по искане на Европейската комисия, която заведе дело срещу България за неизпълнение на ангажиментите за възстановяване в 12-месечен срок на разликата от извършените евтини заменки по административни, а не по пазарни цени.

История на проблема

През 1947 г. горските земи в България са национализирани. След 2000 г. Република България започва да ги връща на предишните частни собственици. С изменение на Закона за горите, влязло в сила на 22 февруари 2002 г., са станали възможни замени на приватизирани горски земи срещу горски земи на посочената държава членка. Цените на заменяните земи се определят въз основа на критерии, установени в българската правна уредба, посочва съдът.

По жалба през 2008 г., в която се съобщава за неправомерна държавна помощ във връзка със замени на горски земи, с писмо от 29 юни 2011 г. Комисията уведомява България за решението си да открие предвидената в член 108, параграф 2 ДФЕС официална процедура по разследване.

Периодът на оспорваните сделки за замяна обхваща времето от 1 януари 2007 г. до 27 януари 2009 г., тъй като на 27 януари 2009 г. влиза в сила забрана за замяна на горски земи.

В Решение 2015/456 Комисията констатира, че България е предоставила неправомерна държавна помощ, несъвместима с вътрешния пазар, при замяната на горски земи държавна собственост срещу частни горски земи.

В това отношение Комисията приема, че сделките за замяна, осъществени от България през този период, представляват държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 ДФЕС, като административните цени, използвани за тази сделка, не са отразявали пазарните цени и че не са изпълнени условията за помощта de minimis, определени в Регламент 1407/2013.

На 05.09.2014 г. по жалби на граждански организации Европейската комисия излеза с Решение №2015/46 относно схема за помощ №SA.26212 и №SA.26217, приведена в действие от РБ при замените на горска земя.

В основните аспекти на решението се казва, че „замените на държавни горски имоти в периода 2007-2009 г. ( след приемането на България в ЕС) са оценени като схема за незаконна държавна помощ по смисъла на Договора за функциониране на ЕС, която е несъвместима с вътрешния пазар на ЕС. Тази помощ трябва да бъде възстановена от държавата незабавно и ефективно в срок от 12 месеца. Обяснено бе, че незаконната държавна помощ е разликата между административната оценка по Наредбата за базисните цени, използвана от държавата за замените на гори, и реалната пазарна цена на тези гори, ако са продавани от държавата при нормални пазарни условия на конкуренция.

За пример бе посочено, че разликата между пазарните цени и административните цени за частните парцели е варирала между – 504 % до +90 %; В българсикя слчай незаконна държавна помощ е установена от ЕК при 80% от всички 132 сделки за замени на гори в периода 2007-2009 г.

Заради неизпълнение на решението на ЕК , на 30 октомври 2023 г.. Европейската комисия (ЕК) внесе искова молба в Европейския съд срещу България заради горските заменки.

В подкрепа на иска си Комисията изтъква три твърдения за нарушения.

Първото от тях е свързано с неизпълнението на Решение 2015/456 в определения срок. Второто твърдение за нарушение е свързано с наличието на силно ограничен резултат при възстановяването на съответната държавна помощ.

Третото твърдение за нарушение е свързано с липсата на обстоятелства, показващи абсолютната невъзможност за изпълнение на Решение 2015/456.

България защитава позиция, че искът трябва да бъде отхвърлен като неоснователен.

Сред множеството си аргументи сочи, че възстановяването се отнасяло до държавни помощи, предоставени в рамките на 132 сделки за замяна на горски земи, съответстващи на общо 2 500 имота, чието изчисляване зависело от множество отделни фактори.

Освен това в предвидения 12‑месечен срок за изпълнение на Решение 2015/456 се включвало времето, през което бенефициерите могат да упражнят правото си да обжалват разпорежданията за възстановяване, с които се установява наличието на публично вземане. България подчертава, че пред националните юрисдикции са образувани 68 съдебни производства срещу такива разпореждания.

Ето защо 12‑месечният срок, определен в Решение 2015/456 за изпълнението му, не бил разумен, а държавата била в абсолютна невъзможност да го изпълни.

Съдът

След подобрен анализ СЕС стига до извода, че закъснението за изпълнение на Решение 2015/456 не е оправдано и изводът е, че България не е изпълнила задълженията си по членове 4—6 от т Решението на ЕК и Договора за функционирането на ЕС.

В случаите на неправомерна помощ, която не е съвместима с вътрешния пазар, ефективната конкуренция следва да бъде възстановена. За тази цел е необходимо помощта, включително лихвите, да бъдат възстановени незабавно, сочи СЕС.

Съгласно съдебната практика условието да е налице абсолютна невъзможност, не е изпълнено, когато държавата членка ответник само изтъква правни, политически или практически трудности, с които се е сблъскала при изпълнението на съответното решение, без да направи реални постъпки пред съответните предприятия за възстановяване на съответната държавна помощ и без да предложи на Комисията алтернативни способи за изпълнение на това решение, които биха позволили преодоляването на тези трудности (решения от 14 декември 2006 г., Комисия/Испания, C‑485/03—C‑490/03, EU:C:2006:777, т. 74 и цитираната съдебна практика, и от 12 май 2021 г., Комисия/Гърция (Помощи за земеделските производители), C‑11/20, EU:C:2021:380, т. 43 и цитираната съдебна практика).

По изложените съображения Съдът (осми състав) реши:

1) Като не е взела в определените срокове всички необходими мерки за изпълнението на Решение (ЕС) 2015/456 на Комисията от 5 септември 2014 година относно схема за помощ № SA.26212 (11/C) (ex 11/NN — ex CP 176/A/08) и SA.26217 (11/C) (ex 11/NN — ex CP 176/B/08), приведена в действие от Република България при замените на горска земя, Република България не е изпълнила задълженията си по членове 4—6 от това решение и по Договора за функционирането на ЕС.

2) Осъжда Република България да заплати съдебните разноски.