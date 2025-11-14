Ясен съдията от СГС по обвинението на Благомир Коцев и още 4-ма, адв. Лулчева поиска от съда да освободи кмета от ареста (допълнена)

Делото срещу варненския кмет Благомир Коцев и още четирима души, внесено в СГС от прокуратурата вчера, вече е разпределено на съдия Снежина Колева.

Петимата са обвинени за престъпно сдружение за искане не подкупи, а в последния момент на Коцев бе прикачено и обвинение в принуда на сужителка, която уволнил за несправяне с работата.

Самият Коцев е в ареста неизменно от 8 юли т.г., като вече 6 съдебни състав отказаха да го пуснат с по-лека мярка за неотклонение.

За отбелязавене e че всички обвиняеми по това дело са на свобода, а само кметът стои под стража, нещо което засилва подозрението, че той е „специална цел“ на обвинението – нито един от проурорските свидетели не го е уличил в искане на подкуп.

Прокуратурата вместо да внесе в съда искането на защитата от 7 ноември т.г. за освобождаване от ареста на Благомир Коцев, „колегиално“ задържа искането и внесе обвинителен акт в съда.

Днес адвокат Ина Лулчева отправи искане до съда да насрочи “ в най-кратък срок“ заседание и наложената мярка да бъде заменена с по-лека.

“ На 7 ноември подадох искане на основание чл.65 от НПК чрез Софийска градска пркуратура, която не изпрати делото в съда и към настоящия момент не е образувано такова производство“, пише Лулчева.

Тя се надява съдът да уважи искането й, тъй като не са налице основания, предвидени в закона за продължаването й.

Съдия Снежина Колева ще решава искането за мярката за неотклонение на Коцев.

Внесеният обвинителен акт е без „неизвестния“ депутат от 51 -то НС, който не е привлечен към наказателна отговорност, въпреки, че с него прокуратурата оправда разглеждането на делото от СГС, а е не от Варнененския окръжен съд.

Съдия от САС на особено мнение определи това за злоупотреба с процесуални права.

От сряда Благомир Коцев управлява Варна от ареста.

През 2015 година съдия Снежина Колева на първа инстанция оправда бившия зам. председател на ДПС Христо Бисеров по недоказани обвинения от прокуратурата за неплатени данъци, нарушение на валутния закона и банкова сметка в Швейцария. Решението й бе потвърдено от горните инстанции.

Наскоро съдия Колева произнесе оправдателна присъда на двамата полицаи, обвинени, че срещу подкуп са „ескортирали“ дрогиран и пиян шофьор по Околовръстното, който впоследствие направи катастрофа, при която загина човек. Мотивите още не са изготвени.