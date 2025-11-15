118 кандидати полагат писмен изпит за първоначално назначаване на 14 длъжности „следовател“

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда писменият изпит за първоначално назначаване на длъжност „следовател“ в следствените отдели на окръжните прокуратури, съобщи пресцентърът на ВСС.

На конкурс са обявени 14 длъжности в десет следствени отдела, от тях по две – в следствените отдели в окръжните прокуратури в Пазарджик, Кърджали и Ямбол, и по една във Враца, Хасково, Смолян, Плевен, Русе, Ловеч, Разград и Силистра.

От допуснатите до участие в конкурса 128 кандидати, на писмения изпит се явиха 118 от тях.

В 09,00 ч., в аудитория 65, в присъствието на членовете на конкурсната комисия се изтеглиха казуса по наказателноправни науки и теста по Право на Европейския съюз в областта на правата на човека, по които кандидати ще работят.

Писменият изпит е с продължителност 5 астрономически часа, в които не се включва времето за прочитане и раздаване на изпитните материали.

До устен изпит ще бъдат допуснати кандидатите получили оценка не по-ниска от много добър „4,50“, както на казуса, така и на теста.

Резултатите от писмения изпит ще бъдат обявени в тридневен срок от подписването на протокола от конкурсната комисия на интернет страница на Висшия съдебен съвет и на общодостъпно място в сградата на ВСС.