Последни новини
Home / Законът / 118 кандидати полагат писмен изпит за първоначално назначаване на 14 длъжности „следовател“

118 кандидати полагат писмен изпит за първоначално назначаване на 14 длъжности „следовател“

De Fakto 15.11.2025 Законът Напишете коментар 169 Прегледа

Defakto.bg

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда писменият изпит за първоначално назначаване на длъжност „следовател“ в следствените отдели на окръжните прокуратури, съобщи пресцентърът на ВСС.

На конкурс са обявени 14 длъжности в десет следствени отдела, от тях по две – в следствените отдели в окръжните прокуратури в Пазарджик, Кърджали и Ямбол, и по една във Враца, Хасково, Смолян, Плевен, Русе, Ловеч, Разград и Силистра.

От допуснатите до участие в конкурса 128 кандидати, на писмения изпит се явиха 118 от тях.

В 09,00 ч., в аудитория 65, в присъствието на членовете на конкурсната комисия се изтеглиха казуса по наказателноправни науки и теста по Право на Европейския съюз в областта на правата на човека, по които кандидати ще работят.

Писменият изпит е с продължителност 5 астрономически часа, в които не се включва времето за прочитане и раздаване на изпитните материали.

До устен изпит ще бъдат допуснати кандидатите получили оценка не по-ниска от много добър „4,50“, както на казуса, така и на теста.

Резултатите от писмения изпит ще бъдат обявени в тридневен срок от подписването на протокола от конкурсната комисия на интернет страница на Висшия съдебен съвет и на общодостъпно място в сградата на ВСС.

 

 

About De Fakto

Проверете също

Цариградска: След „прегрупиранего“ Сарафов успешно продаде търговски образ на политическата класа и тя му дава много власт

Докато не бъде разкрит тежкият криминалитет, осъществявал паралелно правосъдие, системата няма да заработи, категорична е …

Надеждите, че с „Лукойл“ ще стане като с „Булгартабак“ и КТБ“, са напразни – играта е по-голяма и е извън управляващите

Самото назначаване на особения търговски управител е извън закона  Когато изчезне дебатът в парламента, изчезва …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване