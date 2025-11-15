Надеждите, че с „Лукойл“ ще стане като с „Булгартабак“ и КТБ“, са напразни – играта е по-голяма и е извън управляващите

Самото назначаване на особения търговски управител е извън закона Когато изчезне дебатът в парламента, изчезва и политиката и на нейно място идва диктатурата, заяви държавният глава

Самото назначаване на особения търговски управител е извън закона, защото съгласно техния закон, той трябва да разработи подробен 6-месечен план за дейността и да го представи в Съвета за сигурност към МС, за да бъде одобрен.

„Кога г-н Спецов разработи такъв подробен 6-месечен план, кога се запознаха членовете на този съвет, кога го одобриха, когато той даже не е присъствал на съвета“, попита пред медии президентът Румен Радев.

„Самият особен търговски управител не е толкова важен, по-важен е фактът, че те го поставиха над Конституцията и над законите.“ Президентът смята, че има огромен риск за бъдещи нарушения относно казуса с „Лукойл“.

„Една дейност, която в зародиш е в нарушение на закона, има огромен риск тя да води до абсолютни нарушения. Има по-голяма криза от потенциалната криза с горивата и това е кризата на българската политика, тя е много по-страшна. Вижте какво става в комисиите, вижте какво става в парламента – изчезва дебатът, когато изчезва дебатът, изчезва и политиката и на нейно място идва диктатурата, защото вече Коституцията няма значение, законите нямат значение, аргументите нямат значение. Това е много опасна тенденция. Управляващите погазиха всички правни, политически, мога да кажа и морални норми.“

Президентът напомни, че със закона управляващите са премахнали гаранциите за контрол и са дали правомощия за разпореждане на особения управител с акциите и собствеността, което е в разрез с Конституцията и неприкосновеността на частната собственост.

„Отсега си гласуваха индулгенции, така че особеният търговски управител да не подлежи на административен и съдебен контрол, което е извън националния и европейски правен мир“, подчерта Радев.

„Беше прокаран един закон, чиято същност издава истинските им намерения, които водят към ситуации като „Булгартабак“ и КТБ“, добави той.

Президентът обаче призова онези, които искат да се възползват от закона, без да бъдат контролирани, да не си правят илюзиите, че ще могат да се възползват от ситуацията, както са направили с „Булгартабак“ и КТБ.

„Това няма да се случи, защото играта е много по-голяма и извън тях“, каза държавният глава.

По-голямата криза от потенциалната криза с горивата е тази в българската политика, посочи Румен Радев и даде за пример с липсата на дебати по законите в Народното събрание и комисиите в него. „Когато изчезне дебатът, изчезва и политиката и на нейно място идва диктатурата.

Вече Конституцията няма значение, законите и аргументите нямат значение и това е наистина много опасна тенденция, каза той.

За лиценза от САЩ

Беше пределно ясно, че ще има лиценз за „Лукойл“ не само за България, а за всички европейски страни, защото САЩ са стратегически съюзник за Европа. Всички опити за героични пози, за демонстрации на някакви супер постижения в дипломацията звучат леко нелепо на този фон, каза Радев в отговор на въпрос за дерогацията от 6 месеца, която България получи от САЩ за българските дружества на „Лукойл“.

По думите на президента показателен е начинът, по който менторите на управляващите са се опитали да се възползват от казуса със санкциите за „Лукойл“.

За F-16 Block 70

Във връзка с намеренията страната ни да поиска отсрочка за 2028 г. на задълженията по договора за втория етап на доставката на самолетите F-16 Block 70, държавният глава посочи, че големият проблем в момента е липсата на достатъчно наземно оборудване за изтребителя, което българската страна не е заявила, за да се поддържа самолетът в изправност.

“Това е съвременен изтребител с огромни възможности, но за да ги използваме, трябва да има надеждна поддръжка на земята, така че да бъде поддържан в оперативна готовност и да лети“, каза Румен Радев и припомни, че през 2019 г. пакетите за логистична поддръжка и наземно оборудване бяха драстично орязани, за да влязат в зададена рамка.

„Още тогава наложих вето не за самолета, не за САЩ, както много спекулират, а с ясното убеждение, че така самолетът ще има огромни проблеми да бъде поддържан. И те се проявяват днес“, допълни държавният глава. Румен Радев призова правителството час по-скоро да сключи нов договор за интегрирана логистична поддръжка, така че изтребителите да могат да летят, а техническите откази, които нормално възникват, да бъдат отстранявани навреме.

Проектът на държавен бюджет за 2026 г. е бюджет за политическо оцеляване, за купуване на електорална любов, но последствията ще ги плащаме ние, защото води към една още по-голяма задлъжнялост, заяви президентът в отговор на въпрос. Румен Радев допълни, че проектът е олицетворение на липса на уважение към партньорите от Тристранния съвет заради начина, по който е бил изготвен, представен, комуникиран.

Разговорът с министъра на външните работи на Унгария Петер Сиярто

Попитан за срещата си тази седмица с министъра на външните работи на Унгария Петер Сиярто, президентът заяви, че по време на разговора са обсъдени предизвикателствата, пред които е изправена Европа. „Необходим е политически диалог и анализ на тези предизвикателства, необходимо е обединяване на усилията и взаимодействие“, допълни Румен Радев.

Президентът добави, че винаги приема срещи с министрите на външните работи на партньорски и съюзнически държави. „Аз не мога да заведа насила министъра при неговия колега министър на външните работи на България и при правителството“, допълни Румен Радев в отговор на въпрос защо Петер Сиярто е провел среща само с държавния глава по време на посещението си в София.