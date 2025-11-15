Цариградска: След „прегрупиранего“ Сарафов успешно продаде търговски образ на политическата класа и тя му дава много власт

Докато не бъде разкрит тежкият криминалитет, осъществявал паралелно правосъдие, системата няма да заработи, категорична е съдията

За всеки разумен външен наблюдател, за всеки магистрат в системата е ясно, че има нещо, което определяме като омерта – мълчание за процеси, които са тръгнали назад във времето.

Криминалните мрежи, осъществявали паралелно правосъдие и брутален натиск върху магистрати, съществуват години назад и това е било известно на представители на властта.

Държавата знае, че лице като Нотариуса, с неговите присъдружни и съдействието на хора от магистратурата, най-меко казано манипулира съдебни процеси – това каза пред БНР съдия Владислава Цариградска.

С елиминирането на Мартин Божанов – разпознаваем като лице, доставящо тези услуги и всяващо страх в средите на магистратурата, е разумно да предположим, че се запушва неговата уста и се изземва информацията, с която той е разполагал, а тази информация със сигурност е съдържала много чувствителни данни за магистратурата, заяви тя.

Огромна част от проблемите в правосъдието няма как да бъдат решени без твърда политическа воля. До момента на политическия терен има съпротива с всевъзможни похвати, смята отбеляза Цариградска. По думите ѝ, налице е желание сред политическата класа да стабилизира статуквото и огромната власт, съсредоточена в личността на Борислав Сарафов.

Имаше период в биографията на Борислав Сарафов след т.нар. прегрупиране и срещите му с политици, в който той се опитваше неумело да обещава, че може да бъде лидер на промяната в прокуратурата, напомни още съдия Цариградска.

„Това беше търговски образ, който той успешно продаде на политическата класа.“

Държавата през останалите власти трябва да може да гарантира физическото оцеляване на прилагащите закона, подчерта магистратът, като акцентира върху казуса с пребития прокурор Иво Илиев.

Докато не бъде разкрит тежкият криминалитет

, докато прокуратурата не даде ясен отговор кои са замесените лица в тези престъпни криминални мрежи, кои са извършителите и поръчителите на тези тежки посегателства,

не може да се очаква системата обективно да заработи

, подчерта тя, визирайки както случая с убийството на Нотариуса, така и случаи, засягащи магистрати или обикновени граждани, жертва на въпросните групировки за рекет.

„Когато Борислав Сарафов е лицето в дружески, приятелски поздрав на снимка в ресторант „Осемте джуджета“, където се е случвало това позорно за правосъдието търгашество, кого обществото и всеки един магистрат да подозира, че е съпричастен към това да не се проведе истинско разследване?“

Магистратурата към момента е длъжна на обществото с това, че не говори открито, посочи Цариградска и сподели, че като действащ съдия се е противопоставяла на въздействието на тези мрежи срещу нея, огласявайки натиска, на който е подлагана.

Според нея същественият въпрос е „какво в българската среда би могло да сполети всеки, за да се подчини на тези подземни източници на реална власт в страната„.

Магистратите са били дисциплинирани трайно и категорично с по-меки мерки, изрази мнение Владислава Цариградска в предаването „Политически НЕкоректно“.

„И им се показа, че и без да бъдат елиминирани, ако застават на пътя на статуквото – и политическо, а неговото функциониране неминуемо включва контрол и подчинение от главния прокурор, който да успява да менажира всички процеси в държавата, те ще пострадат, най-меко казано.“

Съдия Мирослава Тодорова беше уволнена по поръчка на политическата власт, а решението на ВСС беше валидирано от ВАС. В решението на Европейския съд по правата на човека по делото на съдия Тодорова срещу България се констатира, че държавата е използвала привидно законно средство като дисциплинарната отговорност

за постигане на незаконна цел,

отбеляза съдия Цариградска, като припомни емблематичния случай.

„Незаконната цел е съдия Тодорова да бъде накарана да млъкне. Съдът по правата на човека отчита, че с покушението върху нейната свобода на словото се удря цялото съсловие. Както използва в своята терминология съдът, получава се смразяващият ефект. Всеки един съдия знае, че ако изрази мнение и се изкаже мнение по въпроси, които засягат функционирането на системата, него го чака вероятно същото. Този ефект доведе до огромен отлив от членската маса на Съюза на съдиите в България.“

Запитана дали прокуратурата насъсква обществото срещу съдиите, Цариградска уточни, че това е „не цялата прокуратура, но лицата на тази прокуратура, заемащи нейния връх, дирекцията, която прави публичната комуникация на главния прокурор“.

Председателят на Върховния касационен съд не може да повлияе на нито едно съдебно решение, дори на най-низовия, на най-младшия съдия. Той не може да понесе отговорност за провал в което и да е съдебно производство, дори да се е състоял такъв, изтъкна съдия Цариградска.

Борислав Сарафов е нелегитимен, защото е изтекъл предвиденият в закона срок от 6 месеца, в рамките на който той или който и да било друг може временно да изпълнява функциите главен прокурор. Тази норма е повече от кристално ясна.

Оттам нататък, който и да е съдебен състав, като прилага, е очаквано да каже, че Борислав Сарафов няма качеството на главен прокурор и не би могъл да отвори вратите към съдебната зала и да постави някакъв въпрос, колкото и значим да е той.

Вместо да се подчини, Сарафов излезе с удар срещу авторитета на председателя на Върховния съд, коментира Владислава Цариградска.

Според нея, „когато говори по толкова дързък начин“ към председателя на ВКС, Борислав Сарафов изпраща послание към всички съдии, които биха се произнесли по казуси, които го засягат.

Източник БНР