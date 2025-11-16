Зам.председателят на ВКС и шеф на Наказателната колегия на съда Лада Паунова, съдията при който пристигат най-напред всички сигнали срещу главния прокурор за извършено престъпление от него или от негово заместник, направи пред Нова тв своеобразен отчет за 2-годишната работа на ад хок прокурор Даниела Талева.

Причината за направената равносметката от нея се корени в празната на закона, който не е предвил отчетност за независимия прокурор при изтичане на неговия мандат.

Оказаха се празноти в механизма за разследване. Законовият регламент би следвало да предвиди някаква отчетност на ад хок прокурора, ако не постоянно през времето, в което упражнява дейността си, то поне с приключване на мандата, да стане ясно по колко преписки е работил, какви са резултатите от тях, отбеляза Паунова.

„През периода от въвеждане на механизма до настоящия момент във ВКС са постъпили общо 108 уведомления за извършени престъпления от главен прокурор или негов заместник, като са образувани 73 преписки. Преписките са по-малко, защото съм обединявала няколко сигнала в една преписка, ако са от едно и също лице или касаят едно и също деяние“, обясни тя.

От тези общо 73 преписки – 43 са изпратени на СГП и 29 на прокурора за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор.

Оттам нататък, какво се случва по тези преписки, нито ръководителят на НК на ВКС в мое лице, нито Наказателна колегия има информация, тъй като законът не предвижда каквото и да е уведомяване или отчетност за това какво се случва с преписките, които са изпратени на т.нар. ад хок прокурор“, заяви съдия Паунова.

„Другата хипотеза, при която актове, постановени от ад хок прокурора, подлежат на контрол – е когато той прекрати наказателно производство. Това също подлежи на съдебен контрол. При прекратяване на досъдебно производство случаите на чл. 243а от НПК, неслучайно го цитирам – да бъде назначен контролиращ прокурор. Защо цитирах този текст? Защото такъв текст в НПК няма. Няма го още от момента на приемането на механизма“, подчерта заместник-председателят на Върховния касационен съд.

През тези две години обвинение срещу главния прокурор не е повдигнато.

„Голяма част от сигналите, включително и на пръв поглед не съдържат данни за престъпление, извършено от главния прокурор. Например осъдено лице ми пише, че е осъдено несправедливо и вини затова главния прокурор.

Има и сериозни сигнали, казва тя. „В началото бяха изпратени материали от вече образувано досъдебно производство. Имаше и други по-сериозни сигнали, свързани с имотното състояние на и.ф. главния прокурор или пък конкретни действия. За Петьо Еврото и Нотариуса имаше по-сериозни фактически данни, но как са разследвани и събирани доказателства, няма как да кажа. Имало е и годни за разследване сигнали“, коментира Паунова.

„Правомощията на ад хок прокурора могат да бъдат упражнявани максимално в двегодишен срок, което означава, че действително няма друг път освен ПК на ВСС да освободи Талева от заеманата позиция и съответно Съдийската колегия да я назначи като съдия в СГС. Прокурорската колеигя вече освободи Талева от 7 декември, когато изтичат две години от мандта й на поста.

Следва назначаване на нов прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник, но това ще стане в случай, че има неприключили производства срещу главния от ад хок прокурора, тоест ако до 7 декемри не успее да ги преключи.

Ако има такива, тогава ще се пристъпи към избор на нов ад хок прокурор – измежду съдии. Вече сме предприели процедура по изискване от съдилищата на съгласие от съдиите, отговарящи на условията да бъдат включени в списъка на възможните кандидати за разследване на главния прокурор“, отбеляза Паунова.

Още законови дефици

„Те са по отношение осигуряване на институционалната независимост на разследващия прокурор, защото когато бъде избран и назначен за прокурор във ВКП, съответният съдия на практика става част от системата на прокуратурата.

Неслучайно, още когато сегашният разследващ прокурор встъпи в длъжност, се опитахме да обясним на ВСС – за чисто фактическото осигуряване на помещения за работа, информационна система за служители. Т.е. Талева седи на един етаж със Сарафов, това е етажът на прокуратурата. Няма как тя да бъде на друго място, но не е само това. Тя, като част от прокуратурата – подава молба за отпуск до съответния заместник главен прокурор“, поясни още магистратът.