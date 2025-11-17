Последни новини
Home / Законът / ЕС включи в дневния си ред върховенството на закона в България и още три държави

ЕС включи в дневния си ред върховенството на закона в България и още три държави

De Fakto 17.11.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 128 Прегледа

Defakto.bg

Върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия ще бъде една от темите на днешния Съвет „Общи въпроси“ в Брюксел.

Дискусията ще се проведе в контекста на годишния диалог относно принципите на правовата държава.

През юли Европейската комисия констатира, че в България няма напредък в съдебната реформа.
На заседанието на министрите комисията ще изложи изводите си, а после четирите държави ще имат възможност да запознаят останалите с напредъка, постигнат в последната година, и да отговарят на въпроси.
България ще бъде представена от министъра на правосъдието Георги Георгиев, съобщава БНТ.
Всяка година европейските министри се събират на три заседания, посветени на върховенството на закона в 27-те държави от ЕС, разделени на групи.

Въпросът за страната ни влезе във фокуса на европейските институции, след като председателят на либералите в Европейския парламент Валери Айе поиска Европейската комисия да спре всички средства за България по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани със съдебната реформа. Причината – ареста на варненския кмет Благомир Коцев.

По-късно Еврокомисията удържа на страната ни над 210 милиона евро при второто плащане по ПВУ, заради неизпълнение на реформата на Антикорупционната комисия

About De Fakto

Проверете също

Митничар е задържан с 1000 лв подкуп, взет за да не провери стока на търговец от Китай

Митнически инспектор в митническо бюро Драгоман е задържан при взимане на 1000 лева подкуп, за …

ИВСС е проверил 4236 ежегодни декларации за имущество и интереси на магистратите за 2024 г.

В 278 случая са  установени несъответствия, които се отсраняват,   съобщава Инеспекторатът на ВСС    Инспекторатът …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване