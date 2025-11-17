ЕС включи в дневния си ред върховенството на закона в България и още три държави

Върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия ще бъде една от темите на днешния Съвет „Общи въпроси“ в Брюксел.

Дискусията ще се проведе в контекста на годишния диалог относно принципите на правовата държава.

На заседанието на министрите комисията ще изложи изводите си, а после четирите държави ще имат възможност да запознаят останалите с напредъка, постигнат в последната година, и да отговарят на въпроси.

България ще бъде представена от министъра на правосъдието Георги Георгиев, съобщава БНТ.

Всяка година европейските министри се събират на три заседания, посветени на върховенството на закона в 27-те държави от ЕС, разделени на групи.

Въпросът за страната ни влезе във фокуса на европейските институции, след като председателят на либералите в Европейския парламент Валери Айе поиска Европейската комисия да спре всички средства за България по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани със съдебната реформа. Причината – ареста на варненския кмет Благомир Коцев.

По-късно Еврокомисията удържа на страната ни над 210 милиона евро при второто плащане по ПВУ, заради неизпълнение на реформата на Антикорупционната комисия