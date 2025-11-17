ЕС включи в дневния си ред върховенството на закона в България и още три държави

Върховенството на закона в България, Чехия, Ирландия и Германия ще бъде една от темите на днешния Съвет „Общи въпроси“ в Брюксел.
Дискусията ще се проведе в контекста на годишния диалог относно принципите на правовата държава.
Въпросът за страната ни влезе във фокуса на европейските институции, след като председателят на либералите в Европейския парламент Валери Айе поиска Европейската комисия да спре всички средства за България по Плана за възстановяване и устойчивост, свързани със съдебната реформа. Причината – ареста на варненския кмет Благомир Коцев.
По-късно Еврокомисията удържа на страната ни над 210 милиона евро при второто плащане по ПВУ, заради неизпълнение на реформата на Антикорупционната комисия