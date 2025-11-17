“ БОЕЦ“ с твърдения за наркотрафик на активисти от ДПС- Ново начало, черни каси и уволнен полицай за разкрито престъпление

Сдружението е уведомило предварително чужди посолства и партньорски служби за предстоящите разкрития
Гражданско движение „БОЕЦ“ обяви, че активист на ДПС- Ново Начало е бил заловен с голямо количество наркотици в Добрич през октомври миналата година. Случаят е бил покрит след намесата на общинския председател на партията, твърдят от сдружението.
Неговият председател Георги Георгиев разказва в продължение на 15 минути в профила на БОЕЦ във Фейсбук и за полицейска операция, съвместно с НАП и агенцията по храните, от 2023 година в ресторант в курортен комплекс „Албена“, управляван от бащата на настоящ депутат на ДПС-Ново Начало:
„В хода на проверката на място е установен и иззет с протокол син тефтер със стилизиран образ на сградата на Парламента и с надпис “Народно събрание на Република България”. Вътре в тефтера ръкописно са били вписани по дати конкретни суми в хиляди лева, за което екипът е преценил, че това е черна каса, отчет за която се е водил в тефтера на Парламента„.
Георгиев бе категоричен, че в понеделник, в 18 часа, ще изнесе доказателства за нови фрапиращи случаи, в които са намесени висши партийни функционери.
„След пристигането му, спрямо Пейчо Пеев не е направина проба за употреба на наркотици и алкохол, не е извършено претърсване и изземване. Оказва се, че Пеев живее до лице, станало по-късно директор на ОД МВР – Добрич“, обяви лидерът на БОЕЦ, визирайки Красимир Манолов, който оглави дирекцията в края на юни, 2025 година.
Според Георгиев, от своя страна Люцкан Налджиев е изключително близък до Ертем Анисова, т.е. депутат от ДПС-Ново начало, избрана от Добрич. И Налджиев, и Анисова са от най-приближените до лидера Делян Пеевски, казва Георгиев.
„Полицейският служител, ръководил операцията и подал сигнала, е награден със специална заповед – вътрешният министър му е издал заповед за дисциплинарно уволнение“, обяви още Георгиев.
Вторият случай е от 18 март 2023 година, когато е проведена полицейска операция в заведение в курорта „Албена“. Според Георгиев, там не се издават касови бележки, а акцията е под ръководство на Ивайло Иванов.
При претърсването на място е иззет с протокол син на цвят тефтер с надпис Народно събрание на Република България. „В него има записани конкретни суми в хиляди левове, това е черна каса – отчет, която се е водела в тефтера. Били описани „Много, много пари“ – общо стотици хиляди левове“, каза Георгиев.
Според него, собственик на заведението е Белгин Юсуф, който е баща на Ертен Анисова. „Някой има ли съмнения откъде и как се е появил този тефтер там„, попита лидерът на БОЕЦ.
„Единственият известен резултат е, че полицаят Ивайло Иванов, който ръководи операцията, няколко месеца по-късно е уволнен„, допълва Георгиев.Той наблегна на връзки със сагата „Суджукгейт“
Лидерът на БОЕЦ обяви още, че още преди да изнесе тези данни са били уведомени чужди посолства и партньорски служби. Запознати с тази информация са били и политически формации, сред които и ПП-ДБ.