“ БОЕЦ“ с твърдения за наркотрафик на активисти от ДПС- Ново начало, черни каси и уволнен полицай за разкрито престъпление

Сдружението е уведомило предварително чужди посолства и партньорски служби за предстоящите разкрития

Гражданско движение „БОЕЦ“ обяви, че активист на ДПС- Ново Начало е бил заловен с голямо количество наркотици в Добрич през октомври миналата година. Случаят е бил покрит след намесата на общинския председател на партията, твърдят от сдружението.

Неговият председател Георги Георгиев разказва в продължение на 15 минути в профила на БОЕЦ във Фейсбук и за полицейска операция, съвместно с НАП и агенцията по храните, от 2023 година в ресторант в курортен комплекс „Албена“, управляван от бащата на настоящ депутат на ДПС-Ново Начало:

„В хода на проверката на място е установен и иззет с протокол син тефтер със стилизиран образ на сградата на Парламента и с надпис “Народно събрание на Република България”. Вътре в тефтера ръкописно са били вписани по дати конкретни суми в хиляди лева, за което екипът е преценил, че това е черна каса, отчет за която се е водил в тефтера на Парламента„.

Георгиев бе категоричен, че в понеделник, в 18 часа, ще изнесе доказателства за нови фрапиращи случаи, в които са намесени висши партийни функционери.

При първият случай, който Георгиев огласи, той твърди, че е бил спрян автомобил с открити в него 87 пакета наркотици. По думите му, това се е случило на 21 октомври 2024 година, когато шофьор е местният активист Пейчо Пеев от Добрич, който е и делегат на конференцията на ДПС-Ново начало, която се е провела след този случай. По думите на Георгиев, на място се появява общинският лидер на ДПС-Ново начало в Добрич Люцкан Налджиев.

„След пристигането му, спрямо Пейчо Пеев не е направина проба за употреба на наркотици и алкохол, не е извършено претърсване и изземване. Оказва се, че Пеев живее до лице, станало по-късно директор на ОД МВР – Добрич“, обяви лидерът на БОЕЦ, визирайки Красимир Манолов, който оглави дирекцията в края на юни, 2025 година.

Според Георгиев, от своя страна Люцкан Налджиев е изключително близък до Ертем Анисова, т.е. депутат от ДПС-Ново начало, избрана от Добрич. И Налджиев, и Анисова са от най-приближените до лидера Делян Пеевски, казва Георгиев.

„Полицейският служител, ръководил операцията и подал сигнала, е награден със специална заповед – вътрешният министър му е издал заповед за дисциплинарно уволнение“, обяви още Георгиев.

Вторият случай е от 18 март 2023 година, когато е проведена полицейска операция в заведение в курорта „Албена“. Според Георгиев, там не се издават касови бележки, а акцията е под ръководство на Ивайло Иванов.

При претърсването на място е иззет с протокол син на цвят тефтер с надпис Народно събрание на Република България. „В него има записани конкретни суми в хиляди левове, това е черна каса – отчет, която се е водела в тефтера. Били описани „Много, много пари“ – общо стотици хиляди левове“, каза Георгиев.

Според него, собственик на заведението е Белгин Юсуф, който е баща на Ертен Анисова. „Някой има ли съмнения откъде и как се е появил този тефтер там„, попита лидерът на БОЕЦ.

„Единственият известен резултат е, че полицаят Ивайло Иванов, който ръководи операцията, няколко месеца по-късно е уволнен„, допълва Георгиев.Той наблегна на връзки със сагата „Суджукгейт“

Лидерът на БОЕЦ обяви още, че още преди да изнесе тези данни са били уведомени чужди посолства и партньорски служби. Запознати с тази информация са били и политически формации, сред които и ПП-ДБ.