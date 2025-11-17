Последни новини
ИВСС е проверил 4236 ежегодни декларации за имущество и интереси на магистратите за 2024 г.

17.11.2025

В 278 случая са  установени несъответствия, които се отсраняват,   съобщава Инеспекторатът на ВСС 

  Инспекторатът към Висшия съдебен съвете  проверил 4236 ежегодни декларации за имущество и интереси за 2024 г., подадени от съдии, прокурори и следователи. .

Предмет на проверка е съответствието на декларираните обстоятелства за имуществото на съдиите, прокурорите и следователите, на техните съпрузи или лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите им пълнолетие деца, съобщи ИВСС.

В хода на проверките се извърши съпоставка между декларираните факти и получената информация от съответните регистри, в които декларираните обстоятелства подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване,

Фактически е проверено имуществото на 9530 лица, включително наличностите по банковите им сметки към 31 декември 2024 г.

В 3958 от проверените декларации е установено съответствие между декларираните факти и получената информация.

В 278 декларации е установено несъответствие между декларираните факти и получената информация, за което деклараторите са уведомени писмено, като на основание чл. 175ж, ал. 2 ЗСВ им е даден 14-дневен срок за отстраняване на непълнотите и грешките в декларираните обстоятелства.

Към настоящия момент са подадени 219 коригиращи декларации, като в тях несъответствието е отстранено. В 59 от случаите 14-дневният срок по чл. 175ж, ал. 2 ЗСВ за подаване на коригираща декларация все още не е изтекъл.

 

