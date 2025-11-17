Митничар е задържан с 1000 лв подкуп, взет за да не провери стока на търговец от Китай

Митнически инспектор в митническо бюро Драгоман е задържан при взимане на 1000 лева подкуп, за да не провери внесена от Китай ламарина, която се облага с 36% митнически сборове, съобщиха от прокуратурата. За целта стоката е била представена с произход Турция.

Митнически инспектор е приел подкупа на 13 ноември, съобщи на брифинг в Окръжна прокуратура – София и.ф. окръжен прокурор на София Наталия Николова.

Схемата е разкрита след година работа на сектор „Корупция“ на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Първоначално на 13 ноември са задържани трима митнически служители от бюрото в Драгоман и София-запад, но след 24 часа двама са освободени. Третият е бил задържан и за 72 часа, след което е освободен срещу 1000 лв. парична гаранция.

От ГДБОП уточняват, че митническите служители са работили в съучастие с митнически агенти. Работата по случая продължава.

В дома на митническия инспектор са открити над 110 000 лева, от които 50 000 евро. При друго претърсване са намерени различни бележки, удостоверяващи стоката, намерени си юбилейни монети, които са иззети. Разпитани са свидетели, включително пред съда. Повдигнато е обвинение за поискан и приет дар, за да пропусне действия по служба – да не извърши митническа проверка и да не направи проби от товара.

Наложена му е мярка „задържане под стража“ до довеждането му пред съда. В хода на съдебното производство е приета мярка домашен арест за митническия инспектор, заради влошено състояние на баща му, за когото трябва да се грижи“, каза прокурор Николова.